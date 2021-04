Breaking: Super League européenne officiellement annoncée

Eh bien, la voici. La Super League européenne a finalement été officiellement annoncée via un communiqué de presse, vu ci-dessous.

Les détails de la publication indiquent que les clubs suivants sont impliqués: AC Milan, Arsenal, Atlético, Chelsea, Barcelone, Internazionale, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid et Tottenham.

On s’attend à ce que trois autres clubs membres «fondateurs» se joignent à une date ultérieure. Il n’y a pas de date de début officielle, mais la Super League européenne s’attend à faire pression pour une date de début dès que possible. En réponse à l’annonce antérieure de la FIFA et de l’UEFA décriant la formation de la Super League européenne, les équipes collectives ont déclaré: «À l’avenir, les clubs fondateurs se réjouissent de consulter l’UEFA et la FIFA afin de travailler ensemble»

Je ne mâcherai pas mes mots. Ce n’est rien d’autre que de la cupidité, pure et simple. Il n’y a pas de logique, pas de passion impliquée sauf la passion de l’argent. Le football mondial étant déjà assiégé par des nations étrangères (Hello Manchester City, Paris Saint-Germain et Chelsea), cela ne fait que creuser l’écart entre le fan moyen et les équipes qu’il soutient. L’UEFA étant censée étendre la Ligue des champions à un «modèle suisse» potentiel, il n’y a pas besoin de cette ligue. Pour ma part, je suis heureux que le LDF et ses équipes s’opposent ouvertement à la formation d’une telle ligue.

Immédiatement après le communiqué de presse, des rumeurs de réponse de l’UEFA et de la FIFA ont fait surface, comme en témoigne ce tweet:

Rupture | L’UEFA annonce que tous les clubs et joueurs participant à la Super League seront bannis de toutes les compétitions au niveau européen et international – cela inclut de jouer pour leur pays. (Sky Italia) – Recevez les actualités du football français (@GFFN) 18 avril 2021

Nous continuerons à vous tenir au courant de cette nouvelle ligue.