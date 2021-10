Breakthrough Energy de Bill Gates promet 276 millions de dollars pour égaler le financement britannique pour les innovations climatiques

Bill Gates est l’auteur de « Comment éviter une catastrophe climatique » et a parlé du livre à . en février 2021.

Breakthrough Energy Catalyst de Bill Gates a promis un investissement de 276 millions de dollars dans l’innovation climatique au Royaume-Uni, correspondant à l’engagement de ce pays à développer une suite de technologies propres.

Gates et le Premier ministre britannique Boris Johnson ont annoncé mardi un partenariat totalisant 552 millions de dollars lors du Global Investment Summit. Les investissements seront déployés au cours des 10 prochaines années.

Un plaisir de nous asseoir avec @BillGates au Global Investment Summit aujourd’hui, où nous avons annoncé un nouveau partenariat de 400 millions de livres sterling entre le gouvernement et @Breakthrough pour dynamiser une révolution industrielle verte à travers le Royaume-Uni : https://t.co/yUDqXdrjJ1#UKinvestment #BuildBackBetter pic.twitter.com/9lREGD5UyP – Boris Johnson (@BorisJohnson) 19 octobre 2021

Catalyst est un programme au sein de l’organisation faîtière Breakthrough Energy du cofondateur de Microsoft. Son objectif est de rassembler les gouvernements, les philanthropes et les entreprises pour investir dans les technologies climatiques. L’objectif du programme est de développer et de déployer rapidement l’hydrogène vert, les batteries et le stockage d’énergie, les carburants d’aviation durables et la capture directe du carbone dans l’air.

« Afin d’atteindre zéro émission nette, nous devons réduire les coûts des technologies propres afin qu’elles puissent concurrencer et remplacer les produits à forte émission que nous utilisons aujourd’hui – j’appelle cette différence de prix la prime verte », a déclaré Gates dans un communiqué. déclaration.

Les dollars correspondants ne viennent pas seulement de Gates. Les investisseurs et les entreprises travaillant avec Catalyst contribueront à l’investissement, selon l’organisation.

L’investissement britannique fait partie du portefeuille d’innovation net zéro plus large de 1 milliard de livres sterling de ce pays.

L’annonce du partenariat intervient quelques semaines avant le début des négociations sur le climat de la COP26.