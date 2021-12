Breakthrough Energy Ventures mène une ronde de 65 millions de dollars pour Stoke Space

Stoke Space soumet son « pack de trois » de chambres de poussée à un test à feu chaud. (Photo de l’espace Stoke)

Breakthrough Energy Ventures, l’initiative de technologies propres de plusieurs milliards de dollars créée par le co-fondateur de Microsoft Bill Gates, dirige un tour de table de 65 millions de dollars pour soutenir les efforts de Stoke Space, basé à Kent, dans l’État de Washington, pour créer une nouvelle génération de fusées entièrement réutilisables – et croyez-le ou non, il y a un angle de changement climatique.

« Il n’y a pas de meilleure façon de voir la Terre et la gravité de ses défis climatiques que de regarder le monde entier depuis l’espace », a déclaré aujourd’hui Carmichael Roberts, co-responsable du comité d’investissement de Breakthrough Energy Ventures, dans un communiqué de presse.

« Imaginez être capable de détecter les incendies de forêt dans n’importe quel pays en quelques minutes, d’identifier les émissions de méthane de pétrole et de gaz en temps réel pour la remédiation, ou de vérifier les stocks de carbone à l’échelle mondiale pour permettre des marchés de compensation de carbone à grande échelle », a déclaré Roberts. « Ce ne sont là que quelques-unes des opportunités de grande envergure qu’un meilleur accès à l’espace peut offrir grâce à la technologie satellitaire avancée. »

Roberts a déclaré que la réutilisation des fusées pourrait surmonter deux des obstacles à de telles applications. « La conception unique du véhicule et les capacités opérationnelles de Stoke ouvrent la voie à un lancement ultra-faible et rapide pour une livraison orbitale dédiée », a-t-il déclaré.

Le secteur des fusées n’est pas connu comme une industrie respectueuse de l’environnement, en particulier lorsque des produits chimiques toxiques comme les hypergoliques et les perchlorates entrent en jeu et lorsque des milliers de débris spatiaux jonchent le ciel. Mais le co-fondateur et PDG de Stoke Space, Andy Lapsa, a déclaré à . que son entreprise voulait changer tout cela.

« Il y a beaucoup de pratiques de fusées non durables qui ont été faites à travers l’histoire », a déclaré Lapsa. « Je pense que nous devenons généralement plus intelligents à ce sujet, et une deuxième étape réutilisable en est une partie importante et importante. Nous ne pouvons pas jeter des fusées dans l’océan alors que nous commençons à voler des centaines ou des milliers de fois par an.

Stoke Space commence par le développement d’un deuxième étage entièrement réutilisable qui peut être ramené sur Terre sans avoir à recourir à un blindage exotique.

L’idée est similaire à ce que SpaceX d’Elon Musk prévoit de faire avec son énorme système de lancement Starship, qui est également conçu pour une réutilisation totale. Mais Stoke Space vise une fusée plus petite qui est plus adaptée aux petits satellites qui ont révolutionné l’industrie spatiale.

« Tout ce que nous faisons est axé sur la durabilité et l’évolutivité à long terme », a déclaré Lapsa, un vétéran de l’entreprise spatiale Blue Origin de Jeff Bezos, basée dans le Kent.

Stoke Space exploite un siège d’ingénierie et de fabrication de 21 000 pieds carrés dans le Kent, ainsi qu’une installation d’essais de fusées sur un terrain de 2,3 acres près de l’aéroport de Moses Lake. Le fait que le banc d’essai ne se trouve qu’à quelques heures de route de l’usine facilite la mise à l’épreuve quotidienne du matériel de Stoke, a déclaré Lapsa.

En février, Stoke a annoncé qu’elle avait levé 9,1 millions de dollars en financement de démarrage, s’ajoutant à un flux de revenus de recherche de la NASA et de la National Science Foundation. Depuis lors, la société a fait des progrès rapides : elle a réalisé une démonstration de fabrication d’un deuxième étage à grande échelle et effectué des tests de mise à feu à pleine puissance des composants de son moteur-fusée de deuxième étage, y compris un triplet de chambres de poussée surnommé les trois- pack.

« Nous nous sommes fixés des objectifs sportifs en interne, et nous avons réellement atteint ces objectifs », a déclaré Lapsa. Cette performance a joué dans la décision de Breakthrough Energy Ventures de diriger un cycle de financement de série A exceptionnellement important.

Les autres participants au tour incluent plusieurs nouveaux investisseurs : Spark Capital, Point72 Ventures, Toyota Ventures, Alameda Research et Global Founders Capital. Il y a aussi de l’argent neuf d’investisseurs dans le premier tour de table, notamment NFX, MaC Ventures, SevenSevenSix d’Alexis Ohanian et Liquid2 du grand footballeur Joe Montana.

Aussi sportive que l’année dernière ait été, l’année à venir pourrait être encore plus sportive. Stoke vise à commencer les essais en vol de haut en bas de sa deuxième étape d’ici la fin de 2022.

« Il est conçu pour revenir de l’orbite et atterrir verticalement à un emplacement de précision », a déclaré Lapsa. « Et cela signifie qu’il peut également décoller de cet emplacement de précision. Nous allons donc le faire voler directement du sol. Il ressemblera beaucoup au vaisseau spatial.

Stoke n’a pas encore annoncé où il a l’intention d’effectuer les tests en vol, et une fois son choix fait, la Federal Aviation Administration devra donner son approbation. Moses Lake pourrait-il être en lice? « Ce serait une bonne supposition », a déclaré Lapsa.

Le financement de la série A est conçu pour amener Stoke au stade des tests pour sa deuxième étape, mais après cela, la société devra développer un booster de première étape et probablement avoir accès à l’infrastructure de lancement orbital.

Pour ce que ça vaut, Stoke prévoit d’utiliser de l’hydrogène liquide comme carburant pour son deuxième étage et du méthane pour le premier étage. Le méthane n’est pas un carburant neutre en carbone, ce qui va à l’encontre de la vision zéro émission de Breakthrough Energy Ventures. Mais Lapsa a fait valoir que d’autres carburants pour fusées à base de carbone (comme le kérosène, par exemple) sont pires.

« La meilleure chose que vous puissiez faire, si vous utilisez un carburant à base d’hydrocarbures, est d’utiliser l’hydrocarbure le plus simple possible – et c’est le méthane », a-t-il déclaré.

En raison des ambitions de Stoke Space, le tour de table de 65 millions de dollars annoncé aujourd’hui ne sera probablement pas la dernière fois que l’entreprise se tournera vers des investisseurs extérieurs. Lapsa se prépare déjà à compléter l’effectif actuel de Stoke de 29 employés, qui comprend des ingénieurs de Blue Origin, SpaceX et Spaceflight Inc. ainsi que de plus grandes sociétés aérospatiales.

« Les choses vont devenir plus complexes au fur et à mesure, bien sûr, mais c’est un bon début », a déclaré Lapsa.

Lapsa a admis que le stress de diriger une startup peut parfois devenir effrayant, même pour un spécialiste des fusées. « C’est terrifiant, dit-il. «Mais c’est le meilleur type de terrifiant. C’est très amusant, et je suppose que la partie effrayante est pourquoi nous nous levons tous les jours pour aller faire quelque chose d’excitant, n’est-ce pas ? Si c’était confortable, ce ne serait pas aussi amusant.