reine se déplaçaient comme un train à vapeur à la fin des années 80. Au moins, ils étaient dans la vidéo de “Breakthru”, qui a fait ses débuts dans les charts britanniques en tant que deuxième single de The Miracle le 1er juillet 1989.

Un favori de Brian May, la chanson a été écrite par Freddie Mercury et, principalement, Roger Taylor, mais avec la contribution des quatre membres du groupe. “C’est une piste de Roger”, a déclaré Brian. “Plein d’énergie, et le morceau, parlant avec les paroles, parle de percer vers la prochaine partie de votre vie.”

La dextérité créative intuitive de Queen était pleinement exposée sur « Breakthru ». Il représentait la fusion de deux idées différentes, avec le corps principal bruyant de la chanson de Taylor précédé d’une glorieuse section acappella d’un concept différent de celui de Freddie. Cela devait devenir “A New Life Is Born”, qui est resté inédit.

Pendant ce temps, au sud d’Oxford…

La vidéo suffisamment exubérante pour la piste a été filmée sur le chemin de fer de la vallée de Nene et sur le quai de la gare de Didcot, à environ 15 miles au sud d’Oxford. En 2017, dans le cadre d’une recherche prenant en compte les opinions locales sur un éventail de modes de vie et d’opinions, Didcot a été nommée la ville la plus «normale» d’Angleterre – en d’autres termes, celle qui reflétait le plus les opinions moyennes de l’ensemble du pays. Droitwich Spa dans le Worcestershire est arrivé deuxième.

Sorti le 19 juin, “Breakthru” a fait ses débuts dans le classement des singles britanniques au 13e rang. Il a atteint son sommet n ° 7 – le 18e hit du groupe dans le Top 10 dans leur pays d’origine – une semaine plus tard. “Back To Life” de Soul II Soul poursuivait sa course à la première place. Les meilleures performances internationales du single Queen sont arrivées au 6e rang en Irlande et en Hollande. Album parent Le Miracle avait fait ses débuts au n ° 1 au Royaume-Uni un mois plus tôt et était toujours dans le Top 10, lors d’un passage de 18 semaines dans le top 40.

