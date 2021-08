Breanna Stewart est le Thanos du basket. Elle est vraiment juste ici à collectionner des trophées et des distinctions comme s’il s’agissait d’Infinity Stones.

Elle en a ajouté un autre à son gant jeudi avec la victoire 79-57 du Seattle Storm sur le Connecticut Sun pour le tout premier match de championnat de la WNBA en Coupe du Commissaire.

Donc, pour ceux d’entre nous qui ne sont pas au courant, la Coupe du Commissaire est un nouveau tournoi de saison que le W a organisé pour son 25e anniversaire.

Tout au long de la saison, avant la pause olympique, il y avait 10 matchs par équipe qui ont été désignés comme des matchs du tournoi de la Coupe des commissaires éparpillés tout au long de leur horaire.

Les deux équipes avec les pourcentages de victoires les plus élevés dans ces matchs ont joué pour le championnat. Cela a fini par être le Soleil et la Tempête. L’équipe gagnante a reçu un prix de 500 000 $.

De toute évidence, le Storm a gagné. Et c’était derrière une performance éblouissante de 17 points de Stewart où elle a tiré 6-8 du terrain et 3-4 des profondeurs. Elle avait un +27 dans la nuit.

C’était tout en renversant des coups comme celui-ci.

Et dominer des deux côtés comme ça.

Fraîchement sorti des Jeux Olympiques de Tokyo, aussi. Elle dominait absolument. Et avec cela, elle a remporté le MVP de la Coupe du Commissaire – ce qui est, apparemment, une chose.

Et cela ajoute encore une pierre au gant de l’infini qu’est le CV de Breanna Stewart. Il ne fait que grandir malgré le fait qu’elle s’est déchiré le talon d’Achille en 2019.

Ça ressemble un peu à ça maintenant.

Breanna Stewart :

2019

14 avril – Achille déchiré

2020

6 octobre – Championnat WNBA et MVP des finales

2021

18 avril – Championnat EuroLeague & Final 4 MVP

27 avril – Championnat de la Ligue russe et MVP

8 août – Médaille d’or olympique et MVP

12 août – Victoire de la WNBA Commissioner’s Cup et MVP

– Matt Ellentuck (@mellentuck) 13 août 2021