Breanna Stewart pense que ce sera la plus grande agence gratuite de la WNBA à ce jour

Au cours des 14 derniers mois, depuis son retour de son tendon d’Achille déchiré, Breanna Stewart a remporté : un titre WNBA et MVP des finales, un titre de champion de Russie, un titre Euroligue et Final Four MVP, une médaille d’or olympique, et la première Coupe du Commissaire et MVP de la Coupe des commissaires.

Ce fut donc un choc pour le système lorsque la mortalité de Stewart est entrée en jeu alors qu’elle souffrait d’une blessure au tendon d’Achille à l’autre pied en octobre, ratant les deux derniers matchs de la saison régulière du Seattle Storm et leur seul match éliminatoire de 2021, une prolongation à élimination directe. défaite contre le Phoenix Mercury.

Stewart est maintenant en train de se remettre de cette dernière blessure, qui a nécessité une intervention chirurgicale mineure en octobre et l’a empêchée de se rendre en Russie pour jouer avec l’UMMC Ekaterinberg. Dans l’intervalle, elle se prépare pour sa première incursion dans l’agence libre sans restriction en tant que joueuse de la WNBA alors que plusieurs joueurs de premier plan de la ligue, dont ses coéquipiers Sue Bird et Jewell Loyd et le MVP des finales WNBA 2021 Kahleah Copper, arrivent sur le marché libre.

Au cours du week-end, Stewart s’est associé à NBA 2K22 et AMEX pour un événement qui a donné vie à des éléments du jeu. Après avoir affronté la star des LA Clippers Paul George dans 2K, elle a parlé avec SB Nation de son intersaison.

Stewart et George ont joué une bataille WNBA en tant que Storm contre le Chicago Sky, puis sont passés à la NBA alors que Stewart jouait avec les Milwaukee Bucks contre George’s Clippers. Presse associée pour American Express

Remarque : Cette interview a été légèrement modifiée pour plus de clarté.

SB Nation : Êtes-vous plutôt gamer ?

Breanna Stewart : Je le suis, je joue parfois à 2K, mais surtout quand je suis à l’étranger, j’ai mon — je n’ai pas la PS5 à l’étranger, j’ai toujours la PlayStation 4 dans mon appartement en Russie. Juste parce que quand vous êtes à 13 heures de décalage horaire avec tout le monde, il est difficile de se connecter, donc j’ai beaucoup de temps pour jouer. Oui, évidemment, alors que 2K continue de croître et d’amener la WNBA dans le jeu, il faut jouer.

SBN : Avec qui aimes-tu jouer en général, à part toi-même ?

BS : A part moi ? Eh bien, j’aime jouer avec moi-même, mais si je joue du côté des hommes, je pense que je préfère jouer avec les Nets, préfère jouer avec KD, mais j’ai opté pour une approche différente aujourd’hui quand j’ai joué avec le Chevreuils.

SBN : J’ai l’impression que le style de jeu de KD a beaucoup de sens avec la façon dont vous jouez aussi.

BS : Ouais (Note de la rédaction : Stewie s’est fait crémer avec des dollars et aurait probablement dû s’en tenir à ses armes et choisir les filets)

SBN : Comment vous êtes-vous impliqué avec AMEX et ce partenariat ?

BS : S’impliquer dans l’expérience AMEX et l’événement NBA 2K22 – je fais partie, je suppose, de la famille 2K depuis un certain temps et être titulaire d’une carte AMEX a en quelque sorte réuni toutes ces choses et m’a permis de continuer à avoir une autre opportunité en dehors du terrain de basket où je suis toujours autour de beaucoup de basket et d’un grand événement.

SBN : Oui, je pense vous avoir vu au match Warriors-Clippers plus tôt cette année. Vous avez été autour de LA pendant votre intersaison ?

BS : Ouais. Donc je suis en train de me rééduquer ici à LA. C’est là que je me suis rééduqué quand je suis revenu de mon premier achille, et maintenant je suis juste avec les gens en qui j’ai confiance. C’était génial de pouvoir sortir et d’aller à un match des Clippers, juste d’être dehors et de regarder le basket-ball. J’ai l’impression que je n’ai pas fait ça depuis un moment. Et c’était agréable de simplement regarder quelqu’un d’autre jouer au lieu d’avoir à penser à jouer.

SBN : Comment va le pied ?

BS : Vraiment bien. Je suis vraiment content d’être sorti de la botte, je suis de retour dans deux chaussures. C’est agréable de pouvoir marcher et se déplacer un peu normalement. Et j’espère juste qu’au fur et à mesure que nous continuerons après les vacances, je commencerai à remonter le moral pour revenir sur le terrain.

Stewart est de retour avec deux chaussures et espère rejoindre l’UMMC Ekaterinberg (son équipe russe) avant la saison 2022 de la WNBA. Associated Press pour American Express

SBN : Alors tu comptes toujours aller en Russie cette année ou pas ?

BS : C’est à déterminer. Je pense que vous savez que cela dépend exactement de mes progrès au cours des deux prochains mois. Si je pouvais y aller, j’adorerais y aller – vous savez, c’est mon équipe, et mes coéquipiers et des trucs comme ça, mais je ne veux pas avoir un rencard si je vais être prêt ou non.

SBN : Comment cette expérience de jouer là-bas se compare-t-elle à la WNBA ? Quelle est la plus grande différence ?

BS : Jouer en Russie par rapport à la WNBA, c’est — je veux dire, la plus grande différence est le fait que vous êtes en Russie, vous êtes à l’étranger, vous manquez les vacances, des choses comme ça, vous êtes loin de votre famille, mais l’amour car le jeu est toujours le même. Toujours super compétitifs, surtout maintenant qu’ils peuvent, comme s’ils pouvaient à nouveau voyager à travers l’Europe, alors que l’année dernière nous étions dans des bulles. Mais vous pouvez découvrir tous les types d’endroits, rencontrer beaucoup de gens différents. Et vous savez, j’aime aller à l’étranger, et c’est pourquoi ça craint que je ne sois pas en ce moment, mais j’espère que je le serai plus tard.

SBN : Vous avez une intersaison assez excitante cette année à Seattle. Je veux dire, je ne m’attends pas à ce que tu me dises ce que tu vas faire l’année prochaine. Mais pensez-vous que tout le mouvement des agences libres est bon pour la WNBA ?

BS : Oui, je pense que – je disais à quelqu’un que je pense que cette année, cette agence gratuite sera probablement la plus grande agence gratuite depuis notre nouveau CBA. De toute évidence, juste au moment où nous avons eu notre nouvelle CBA, cette agence libre était énorme. Mais maintenant, il semble qu’il y ait beaucoup de grands noms qui sont en train de voir s’il y aura du mouvement au sein des équipes et des trucs comme ça, mais je suis excité. Je ne peux pas croire que ça arrive. Et c’est ma première fois en tant qu’agent libre, donc je ne sais pas à quoi m’attendre, mais ce sera cool de voir ce qui se passe.

SBN : C’est plutôt excitant d’avoir des équipes qui vous courtisent, n’est-ce pas ? Vous êtes à nouveau recruté.

BS : Oui exactement. C’est comme le recrutement, donc il y a des parties excitantes et d’autres moins excitantes à ce sujet.