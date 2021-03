Breath Of The Wild: 19 problèmes les plus célèbres de tous les temps

Breath of the Wild au fil des ans a énormément évolué, les gens trouvant de nouvelles techniques et des problèmes pour garder constamment le jeu frais pour les vétérans et les nouveaux arrivants. Nous examinons donc plus en profondeur les origines et la chronologie de ces découvertes importantes et en parlons toutes.

Nous examinons une variété de problèmes, du speedrun, du combat et du divertissement, vous verrez plusieurs types de problèmes emblématiques. Les joueurs vétérans de BOTW Legendoflinkk, Orcastraw, Gaming Reinvented, Yuda, Kleric et Swiffy22 interviennent pour vérifier les origines et l’exactitude de ces découvertes.