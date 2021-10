Breath Of The Wild maintenant jouable en arabe

Selon la façon dont vous le comptez et décomposez les différences régionales, l’arabe est la cinquième langue la plus parlée sur Terre. Et pourtant, jusqu’à très récemment, les arabophones n’avaient aucun moyen de jouer à The Legend of Zelda : Breath of the Wild, un jeu sorti en 2017, dans leur langue maternelle.

Alors que le jeu était évidemment disponible en anglais et en japonais depuis le début, il était également jouable dans tout, de l’allemand à l’italien en passant par le russe. Nintendo a même différencié une partie du travail de traduction ; il existe des pistes de localisation séparées pour l’espagnol et l’espagnol d’Amérique latine, et même pour le français et le français canadien.

Les joueurs du Moyen-Orient, cependant, n’ont pas eu de chance. Ce n’est pas non plus comme s’il y avait un manque de soutien; le Switch est officiellement disponible dans la région depuis des années maintenant, et Nintendo a même enregistré des pics de vente record en créditant leur succès dans des pays comme l’Arabie saoudite.

Cela ne s’est jamais traduit (je suis désolé) en une localisation officielle de l’un des jeux les plus importants de la console, donc une énorme équipe de moddeurs s’est chargée de le faire. Le résultat final est cette localisation complète de chaque morceau de texte du jeu, des dialogues aux menus en passant par les invites.

Si vous voulez vérifier le mod vous-même, voici la page du projet. Et si vous voulez voir plus de travail de l’équipe, leur page YouTube contient des liens vers des bandes-annonces pour d’autres jeux qu’ils ont localisés, d’Obra Dinn à Luigi’s Mansion.

Merci @FalKoopa_ !

