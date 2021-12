Breath of The Wild pour Switch et au-delà

Le deuxième clin d’œil incroyablement évident à l’aventure en monde ouvert de Link, Oceanhorn 2 de Cornfox & Bros. est un miroir direct de Breath of the Wild, peut-être plus que Immortals Fenyx Rising. Le style artistique d’Oceanhorn 2 ressemble à BOTW. Le combat, bien qu’il ne présente pas la durabilité de l’arme, ressemble à BOTW. Enfer, même le personnage principal, le héros silencieux, ressemble à Link dans BOTW avec ses cheveux blonds, sa tunique bleue, son épée et son bouclier. L’équivalence est vraiment troublante ici ! Mais ce qui vend vraiment le point commun, c’est l’environnement du jeu, qui est jonché d’arbres luxuriants, de panneaux de signalisation, de forts peuplés d’ennemis et de donjons de puzzle occasionnels. Vous ne pouvez vraiment pas obtenir plus de BOTW qu’Oceanhorn 2, à moins que vous ne rejouiez BOTW.

