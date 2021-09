Breathedge Review Xbox Game Pass: Subnautica avec pire humour

Capture d’écran : HypeTrain Digital / Kotaku

J’ai rêvé d’un jeu de survie dans l’espace qui me fasse ressentir la même chose que Subnautica. Ce sens de la gestion méthodique, combiné à un isolement serein, est mon lieu de jeu heureux, et j’étais tellement ravi de voir Breathedge apparaître sur Game Pass ce mois-ci, un jeu qui semblait pouvoir le livrer. Sauf, oh mon Dieu, si seulement ça pouvait fermer la gueule.

Breathedge est un jeu sur le fait d’être bloqué dans l’espace, entouré des restes d’une flotte de vaisseaux spatiaux, qui étaient apparemment en voyage intergalactique pour livrer des cadavres et des sauces de table. De vastes pétroliers spatiaux de mayonnaise sont déchirés en deux, leur contenu gelé au milieu de l’explosion, tandis que des cercueils flottent entre l’épave et les roches spatiales qui l’ont causé. C’est-à-dire que son irrévérence n’est pas vraiment subtile à l’avant.

Cependant, il se retrouve rapidement entraîné dans deux directions totalement opposées et totalement opposées. C’est à la fois un Subnautica extrêmement compétent (bien qu’avec quelques problèmes de rythme), un jeu apaisant et doux sur la recherche de ressources pour fabriquer et survivre à votre désolation, et un jeu auquel vous seriez gêné d’être surpris en train de jouer au cas où quelqu’un vous respecté entendu une de ses blagues de merde incessantes.

Je ne comprends même pas ce que cela est censé être.Capture d’écran : HypeTrain Digital / Kotaku

Permettez-moi d’expliquer mes exigences très spécifiques d’un jeu de survie apaisant. Je veux être seul, je veux qu’il y ait beaucoup de ressources et je veux que la mort soit le résultat de mes erreurs, plutôt que des systèmes cruels du jeu. De toute évidence, la grande majorité des jeux du genre ne répondent pas à ces exigences, et bien sûr, ce sont très souvent des jeux incroyables pour cela. The Long Dark, The Forest, Stranded Deep… J’ai passé des dizaines d’heures dans chacun d’eux, et j’adore ce côté des choses aussi. Mais quand ce que je veux, c’est le calme, plutôt que l’horreur et la mort toujours présentes, Subnautica est mon seul endroit où me tourner.

Je cherche constamment plus. Je reviens sans cesse à No Man’s Sky dans l’espoir que cela me permettra d’une manière ou d’une autre de capturer ce sentiment, même s’il dérive de plus en plus de quoi que ce soit de la sorte. Ainsi, lorsque Breathedge est apparu sur Game Pass ce mois-ci, après avoir lu la description, j’ai sauté dessus. Et puis immédiatement légèrement en arrière au message qui apparaît au moment où vous chargez le jeu :

Capture d’écran : HypeTrain Digital / Kotaku

“Ce jeu est de nature humoristique et ne cherche à offenser personne”, commence-t-il, comme s’il écrivait qui absout n’importe qui de quoi que ce soit.

Les titres d’ouverture sont une série de tentatives de blagues sinistrement dérivées, quelque chose qui s’apparente au générique de clôture de Hot Shots ! Deuxième partie, hilarante à 14 ans, un peu moins impressionnante à l’âge adulte, 30 ans plus tard, et mal livrée. “DIRECTOR: n’est pas du tout nécessaire ici”, n’a aucun sens, et cela inclut même le gag terriblement mal chronométré, “Des marques de Matrix … il n’y a eu aucune nouvelle ces derniers temps.” Oups.

Vous êtes alors bombardé par la voix de votre combinaison spatiale, qui est mieux décrite comme cette personne à la fête qui continue de parler à tout le monde pour livrer ce qu’ils ont cru à tort être des blagues, et malgré les yeux de tout le monde regardant le sol et personne ne rit jamais, continue juste d’avancer. Il semble y avoir une certaine prise de conscience à quel point cette voix est incroyablement irritante, les développeurs l’ayant accélérée au point d’être presque indéchiffrable depuis la version Early Access du PC. Il intervient sur tout, mais plutôt que de fournir des informations utiles, il blabla à la place sur une bêtise insensée en forme de blague. Mais il n’y a jamais de blague.

Et pourtant, dans les rares moments où il ne bavarde pas, Breathedge est autorisé à être un bien meilleur jeu. Une expérience sereine et méthodique consistant à sécuriser les ressources dont vous avez besoin non seulement pour survivre mais aussi pour prospérer, le tout se déroulant lors de sorties miniatures dictées par la quantité d’oxygène que vous pouvez transporter.

Capture d’écran : HypeTrain Digital / Kotaku

Au début, cela signifie des voyages très brefs et frénétiques hors de votre pod de départ. Vous pouvez voir la magnifique vue sur les épaves et les rochers, mais vous ne pouvez même pas vous approcher de l’atteindre. Au lieu de cela, vous vous dépêchez, ramassez des boules flottantes de métal, de titane et de glace, puis récoltez ce que vous pouvez avec vos outils limités dans les épaves les plus proches. Peut-être du tissu provenant de panneaux muraux et du plastique provenant de joints déchirés. Il y a du fil à chercher, des plans d’outils utiles à découvrir et peut-être des métaux rares à extraire des météores à proximité. Puis rapidement, retournez à votre base, où vous pouvez fabriquer à partir de votre gamme limitée de recettes, pour acquérir l’équipement nécessaire pour explorer davantage, en trouver plus et devenir un maître de ce domaine semblable au vide.

Il y a un gros problème de rythme près du début. Trouver les premiers moyens d’augmenter votre oxygène et vos vitesses de propulsion est basé sur la chance, plutôt que sur le chemin guidé qui vous mène aux outils dont vous aurez besoin. Il est trop long avant que vous ne puissiez aller plus loin, et d’après les taux de baisse des pourcentages de réussite Xbox, c’est un slog avec lequel peu de gens persistent. Mais, en ignorant l’autre moitié de cette complainte, ça vaut le coup. Parce que maintenant j’ai 300 O2 (contre 75 au départ) et je parcoure la zone avec mon aspirateur motorisé cinq fois plus vite qu’au début du jeu, et j’explore l’épave la plus éloignée où les défis bien plus intéressants mentir.

Sauf que pendant que je le fais, je suis bombardé par les tentatives d’humour lassantes et lamentables du jeu, me donnant envie de ramper hors de ma peau puis de la fenêtre.

Je ne veux pas ça. Je ne veux pas de ratés éculés de comédie « loufoque ». Et je ne comprends surtout pas pourquoi vous commencez un jeu en implorant les joueurs de savoir qu’aucune offense n’est destinée à qui que ce soit, alors que votre logo de chargement principal est une fille en sous-vêtements assise sur un cercueil.

Capture d’écran : HypeTrain Digital / Kotaku

Non, ce n’est guère pornographique, et non, bien sûr des images comme celle-ci sont parfaitement acceptables dans les jeux. Mais quand c’est ce que vous voyez avant d’avoir joué un moment, cela envoie un message fort sur qui est leur public cible. Celui qui est soutenu sans cesse tout au long du jeu, avec un certain nombre d’affiches de style rétro similaire montrant des femmes sexy assises à cheval sur des fusées, que le lecteur le plus astucieux remarquera est de forme phallique.

Capture d’écran : HypeTrain Digital / Kotaku

C’est peut-être un peu plus flagrant quand il s’agit de “Babe”. Bébé, et oui, sérieusement, c’est son nom, c’est quelqu’un qui t’envoie des SMS pendant que tu explores, mettant en évidence des points d’intérêt au loin. Son symbole de message texte est une paire de seins dans un soutien-gorge. Juste les seins.

Je ne comprends pas. Si je veux voir des seins, il y a tout un internet disponible. À qui s’adresse cette inclusion particulièrement vulgaire ? Qui joue et va, « Woo hoo hoo ! Je peux voir des fous légèrement vêtus ! Quelle journée!”?

Mais la raison pour laquelle c’est si décevant ici, c’est parce que c’est comme si quelqu’un avait graffé ses bavardages de sous-adolescents sur un tableau fantastique. Ce n’est pas tout à fait dessiner une bite sur la Joconde, mais vous voyez l’idée. Le jeu sous toutes ces conneries est splendide. La semaine dernière, j’ai passé des heures et des heures avec, restant éveillé bien trop tard pour continuer à craquer, faisant une autre sortie pour rassembler les ingrédients nécessaires à la fabrication des explosifs pour ouvrir les portes de cette navette lointaine. J’ai construit ma propre base, avec un piano à queue totalement inutile, qui a commencé à me sentir comme à la maison.

Je suis aussi prêt pour quelques blagues puériles. J’aime un caca bâillon, moi. Et il y en a certains dans Breathedge qui m’ont fait rire – l’un en particulier montre la séquence de merde sortant derrière un astronaute mort, figé dans l’espace, émis alors qu’il s’écrasait la tête la première dans une météorite. Il y a d’autres cadavres déchirés en deux, l’intérieur affiché de façon comique. Je suis bon avec ça ! Ce dont je n’ai pas besoin, c’est de la gaufre presque anglaise jaillie par mon costume quand je m’en approche, me faisant souhaiter qu’il y ait un putain de bouton muet. Dans l’espace, personne ne peut entendre mes cris de frustration, mais cela ne m’empêche pas d’entendre ces ordures terriblement écrites.

Zut, il y a une blague ici qui est tellement méta qu’elle implique d’utiliser les menus d’options du jeu pour atteindre un objectif, donc ils étaient clairement capables de mieux. Il y a même un bâillon sur les anti-vaccins qui est vraiment bon pour sucer les dents. Ici : « Les blagues sur les anti-vaccins ne vieilliront jamais. Il en va de même pour leurs enfants. Sérieusement, c’est une bonne blague, et probablement surtout à cause de la façon dont vous venez de réagir.

Capture d’écran : HypeTrain Digital / Kotaku

Ce que je donnerais pour un Director’s Cut of Breathedge, qui enlève simplement tout l’horrible «humour» rongeant, facile à faire en supprimant le commentaire de la combinaison spatiale, et me donne juste l’isolement et la sérénité de Subnautica. Je veux flotter dans l’espace en silence, être vraiment seul et peut-être de temps en temps sourire narquoisement à une blague de caca infantile. Breathedge est tellement, tellement proche du jeu dont j’ai envie; juste, pas comme ça.