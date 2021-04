Bree Runway inaugure un début d’été avec «  Hot Hot  »

L’artiste britannique aux multiples facettes Bree Runway revient avec un autre morceau contagieux, «Hot Hot». Bien que nous soyons encore à quelques mois de juin, le single est incontestablement l’un des premiers candidats à l’hymne de l’été de cette année.

Une déclaration sans excuse de confiance en soi, la mélodie stimulante mélange les sons du R&B du début des années 2000 et de la pop moderne avec des échantillons du hit emblématique de Busta Rhymes de 2005, «Touch It». Bree incline également son chapeau au style de Rhymes dans sa vidéo d’accompagnement pour la chanson, incorporant une extravagance de lavage de voiture aux couleurs vives – avec une animation et des mouvements énergiques et époustouflants.

« J’ai l’impression que c’est la chanson que tout le monde a besoin d’entendre car il fait de plus en plus chaud et le monde se détend », a déclaré Bree dans un communiqué. «Cette pandémie n’a pas été facile pour le cerveau, et en étant à l’intérieur avec des joggeurs 24h / 24 et 7j / 7, il a été difficile de se sentir comme une bombasse, alors j’espère que cette piste vous aidera!»

Elle a poursuivi: «En règle générale, pour moi, il s’agit de réaffirmer votre pouvoir et de croire en vous-même parce que ‘vous ne pourrez jamais le faire comme une Brenda’. Je veux que mes fans n’aient jamais peur de se battre, ils sont de la merde et ils n’ont pas besoin d’attendre que quiconque leur dise qu’ils le sont!

Le nouveau son audacieux de Bree (autoproclamé «pop destructrice») a déjà placé le rappeur et auteur-compositeur-interprète sur plusieurs listes «d’artistes à surveiller» pour 2021, y compris celles de Vogue, PAPER, le Evening Standard, le NME, Gal- Dem et The Independent, entre autres. Bree a également été nominé sur la prestigieuse liste longue BBC Sound Of 2021.

« Hot Hot » marque la première nouvelle musique de Bree de l’année, après sa première mixtape très acclamée, 2000AND4EVA. Sorti en novembre, le titre comprend des morceaux remarquables tels que «ATM» avec Missy Elliott, le single «Damn Daniel», approuvé par VICE, avec Yung Baby Tate, et «Little Nokia», un morceau captivant d’influence rock, que TIME Magazine a sélectionné comme leur 4e meilleure chanson de 2020.

Écoutez «Hot Hot» de Bree Runway ici.