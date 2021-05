Breeze Airways: 19 choses à savoir sur la nouvelle compagnie aérienne américaine avant le 27 mai

Breeze Airways est une nouvelle compagnie aérienne lancée aux États-Unis qui souhaite attirer des clients avec des tarifs bas et des voyages courts.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Breeze Airways.

La compagnie devrait commencer ses vols le 27 mai alors qu’elle espère tirer profit des voyages du week-end du Memorial Day. Il offre des tarifs incroyablement bas, certains ne coûtant que 39 $ pour un aller simple. Il propose des tarifs dans deux segments: agréable et plus agréable. Nice est le paquet barebones qui ne permet pas d’emporter beaucoup plus qu’un objet personnel. Cependant, l’option Nicer comprend un bagage à main et un bagage enregistré. Les sièges de la catégorie Nicer comprennent également plus d’espace pour les jambes pour les vols. Breeze Airways se concentre actuellement sur quelques villes sélectionnées pour préparer les vols. Cela lui permet d’offrir ses services à des clients dans 16 villes de l’est des États-Unis. La société propose des vols de point à point. Bien que cela signifie des options plus limitées, cela garantit également des vols plus rapides sans points d’arrêt en cours de route. Il offre également une politique d’annulation et de changement de réservation généreuse qui permet des annulations jusqu’à 15 minutes avant les vols sans pénalité. David Neeleman est le fondateur et PDG de Breeze Airways. Son nom ressort probablement car il a déjà créé d’autres compagnies aériennes. Parmi eux se trouvent Azul (NYSE:AZUL), JetBlue Airways (NASDAQ:JBLU), Westjet, et Morris Air. Bien sûr, qu’est-ce qu’une compagnie aérienne sans programme de récompenses? Breeze Airways a tout ce qu’il faut avec les BreezePoints. Ceux-ci sont attribués aux clients en fonction des tarifs des vols et d’autres facteurs, tels que les frais de bagages. Il existe également une application mobile que les clients peuvent télécharger pour planifier et gérer leurs voyages. Une promotion spéciale offre aux nouveaux utilisateurs 500 points pour télécharger l’application Breeze.

