Breeze Airways achète 20 Airbus A220 supplémentaires

in

David Neeleman, fondateur d’Azul SA, assiste à un événement pour marquer le lancement du service de ses nouveaux avions E2-195 avec la compagnie aérienne n°3 du Brésil Azul SA à Sao Jose dos Campos, Brésil

La nouvelle compagnie aérienne américaine à bas prix Breeze Airways a annoncé lundi avoir accepté d’acheter 20 Airbus A220-330 supplémentaires dans le but d’étendre ses opérations à des vols plus longs.

Les 20 avions supplémentaires s’ajoutent à la commande existante de 60 de Breeze. Breeze prendra livraison de son premier A220 le mois prochain, le 26 octobre. Après cela, Breeze prendra livraison d’un total de 80 A220 à raison d’un par mois pour les six prochains ans et demi.

Le directeur général de Breeze, David Neeleman, a déclaré dans une interview à . que la compagnie aérienne avait des options pour acheter 60 A220 supplémentaires et en exerçait 20. “Cela montre simplement que la croissance est en route”, a déclaré Neeleman.

Le directeur commercial d’Airbus, Christian Scherer, a déclaré dans un communiqué que l’A220 “est spécialement conçu pour le marché des sièges 120-160 et représente la fusion des performances et de la technologie qui permettra à Breeze de connecter des points distants qui n’étaient auparavant pas rentables ou, dans certains cas, impossible.”

Le mois dernier, la société mère de Breeze Airways a clôturé un tour de table de 200 millions de dollars de série B dirigé par des fonds et des comptes gérés par BlackRock Inc (BLK.N) et Knighthead Capital Management LLC.

Breeze Aviation Group a précédemment levé plus de 100 millions de dollars. Breeze, qui a commencé ses vols en mai, dessert désormais 16 villes américaines et près de 40 itinéraires.

Neeleman prévoit d’utiliser l’avion A220 sur des routes de plus de deux heures de vol à partir du début de 2022.

Breeze possède actuellement 13 avions Embraer et se concentre sur les vols entre les petites villes américaines avec peu ou pas de service direct des plus grands transporteurs. Breeze dessert des villes comme Tampa, en Floride; Norfolk, Virginie ; Louisville, Kentucky ; Tulsa, Oklahoma; Hartford, Connecticut ; Akron, Ohio et la Nouvelle-Orléans.

Neeleman a déclaré qu’il prévoyait également d’acquérir environ une demi-douzaine d’avions Embraer supplémentaires l’année prochaine.

Breeze est la cinquième compagnie aérienne commerciale en démarrage de Neeleman, y compris JetBlue Airways Corp (JBLU.O) et WestJet du Canada.

Neeleman a déclaré que les réservations Breeze sont « un peu plus douces » à court terme en raison de COVID-19 mais sont plus fortes plus loin. “Le virus a probablement retiré 10% des réservations”, a déclaré Neeleman.