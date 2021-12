Bref entretien du projet avec CleanOcean

Alors, à l’approche de 2021 et au-delà, comment CleanOcean aura-t-il un impact sur l’espace crypto ou le monde ?

CleanOcean a déjà atteint l’objectif d’être un nom bien connu et respecté dans le domaine des éco-jetons, avec cette charge de confiance, les attentes sont toujours élevées, mais l’équipe CleanOcean fera de son mieux pour atteindre tous les objectifs publics et internes.

Actuellement, le contrat intelligent de notre token $ CLEAN est en cours de mise à jour et les détenteurs migrent leurs actifs. C’est un grand pas en avant pour l’ensemble du projet.

Dans le département écologique, nous avons déjà des projets dans des régions allant de l’Asie à l’Afrique, notre objectif est de couvrir la majeure partie du monde d’ici la fin de l’année prochaine et d’établir un système basé sur l’économie circulaire, pour utiliser le plastique récolté et créer de la valeur en dehors du blockchain pour stabiliser l’entreprise.

Maintenant, pouvez-vous nous parler de vos réalisations jusqu’à présent, et dans l’histoire du projet, s’il vous plaît dites-nous ce dont vous êtes le plus fier ?

Dans les premiers mois, nous avons déjà réussi à investir environ 14 000 $ dans la préservation de l’océan. Au cours de l’été en proie à un krach boursier, nous avons travaillé dur sur les structures financières et organisationnelles de l’entreprise pour la rendre « bear market proof ».

À la fin de l’été, nous avons envoyé notre première équipe de nettoyage au Sri Lanka, ce qui est l’un des plus beaux souvenirs de notre travail.

En parlant de jalons, ce fut un grand honneur d’organiser un événement diffusé en direct avec Sea Shepherd, pour faire connaître notre cause.

Maintenant, donnez-nous un aperçu rapide de l’avenir de CleanOcean. Par exemple, quelles nouvelles choses cherchez-vous à donner vie et qu’est-ce que cela signifiera pour l’ensemble du projet ?

Dans ce cas, nous devons séparer CleanOcean en tant qu’entreprise et le jeton $ CLEAN pour donner une réponse appropriée. Dans le cas de CleanOcean, nous souhaitons développer davantage notre réseau de groupes de travail et devenir actifs à l’échelle mondiale. Ce faisant, nous voulons créer une sorte de structure d’économie circulaire où nous pouvons activement recycler et réutiliser le plastique collecté.

Pour en revenir au sujet des crypto-monnaies, nous voulons pousser notre token CLEAN beaucoup plus qu’avant et montrer comment un réel changement est possible avec des investissements dans la technologie crypto et blockchain. Financièrement, nous voulons dépasser considérablement notre ancien record historique et introduire progressivement les crypto-monnaies dans le courant dominant.

Notre plus grand objectif est de jeter un pont entre le don et l’investissement, de donner aux gens la liberté d’augmenter leurs investissements tout en contribuant à un changement positif dans le monde réel.

Parlez-nous de votre équipe. Qui sont les gens derrière les écrans ?

Notre équipe vit et travaille principalement en Allemagne, mais nous avons des collaborateurs dans toute l’Europe. Je (Jan Hornig) suis le PDG de CleanOcean. Mes tâches quotidiennes sont principalement la communication et l’organisation. En tant que PDG, de nombreuses parties du processus passent par moi. Du côté technique, nous avons Daniel, notre CTO et développeur principal. Tout ce qui concerne le smart contract, le site internet et les services blockchain que nous développons est entre vos mains. Le marketing est dirigé par Tim (CMO), qui trouve constamment de nouvelles façons d’améliorer notre portée. Enfin et surtout, chaque entreprise a besoin d’une gestion des tâches compétente qui soit entre les mains de confiance de Danny. Il maintient une vue d’ensemble de l’exécution de la stratégie, mais est également fortement impliqué dans la création de contenu pour les canaux de médias sociaux de CleanOcean.

Quels partenariats CleanOcean a-t-il engagés jusqu’à présent et quels sont les plus impactants ?

CleanOcean est actuellement en partenariat avec Wasteless Arugam Bay et Sana Mare eV pour atteindre notre objectif commun de préserver nos océans.

Nous participons également à de nombreuses collaborations avec des entreprises et des projets dans notre domaine, comme la collaboration susmentionnée avec Sea Shepherd. La plupart des partenariats se déroulent en fait dans les coulisses, où nous aimons nous connecter avec d’autres grands projets dans l’espace crypto, pour nous entraider. Nous ne considérons pas les autres projets comme une concurrence. Nous sommes tous très précoces et personne n’a à se battre pour des parts de marché en ce moment, il est donc dans notre intérêt de nous entraider et de multiplier notre potentiel.

Maintenant, du côté plus technique des choses, quelles sont les mesures de change pour §CleanOcean, et comment conduisent-elles à un système stable et équilibré ?

Nous venons de mettre à niveau notre contrat intelligent vers CLEAN V2 et avec cela, nous avons radicalement changé notre Tokenomics pour le mieux.

Notre nouvelle offre totale a été réduite à 1 milliard de jetons, dont près de 40 % sont brûlés. Nous avons un contrôle total sur presque tous les aspects du contrat intelligent, dans des limites raisonnables, ce qui nous permet de tout gérer activement et de réagir aux tendances et aux situations du marché. De cette façon, nous nous assurons que le jeton est facilement traçable par tous les services courants tels que CoinMarketCap et qu’il n’y a pas de problèmes techniques concernant les listes d’échange.

Nous encodons également des éléments de sécurité dans le contrat pour empêcher quelqu’un d’exploiter le système de réflexion ou de tromper le contrat.

Ce contrat intelligent est de loin le plus avancé que nous ayons vu dans l’espace BSC jusqu’à présent.

Si les gens souhaitent suivre CleanOcean sur vos pages de réseaux sociaux, visiter votre site Web ou lire vos documents importants comme votre livre blanc, quels sont les liens qu’ils doivent visiter ? Veuillez les lister ci-dessous.

CleanOcean.io

Livre blanc et actualités investisseurs : Cleanocean.io/documents

Twitter : @cleanoceantoken

Instagram : @cleanoceantoken

Merci beaucoup pour votre temps! Avez-vous quelque chose à ajouter avant de terminer ?

Merci pour les bonnes questions !

Alors que le métavers devient le sujet le plus important de notre génération, nous ne devons pas oublier de nous soucier de la seule vraie planète que nous ayons.