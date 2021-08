Bref entretien du projet avec DBZ Coin

“Avertissement : La Capitale a reçu un paiement en échange de la rédaction de cet article”

Salut les gars! Heureux de vous connecter aujourd’hui et d’en savoir plus sur le projet DBZ Coin ! Pouvez-vous nous en dire plus sur les fondements du projet et quel est le problème que vous avez abordé ?

La crypto-monnaie et la blockchain en général sont un secteur en cours avec de nouveaux développements qui arrivent quotidiennement. Diamond Boyz Coin vise à développer davantage le secteur avec des moyens innovants de connecter les problèmes du monde réel aux solutions numériques.

Johnny Dang trace son chemin dans l’industrie de la joaillerie depuis 20 ans.

DBZ Coin vise à devenir le leader du paiement et de la vérification des achats de bijoux authentiques, ainsi qu’à établir une norme pour un système de versement plus rapide. En guidant les utilisateurs sur la façon d’obtenir Diamond Boyz Coin, il leur présente également une nouvelle façon d’interagir avec Internet de manière divertissante et utile.

Pouvez-vous nous résumer les éléments les plus importants du projet DBZ Coin ?

En termes simples, DBZ Coin fait encore plus de progrès dans une industrie du diamant préexistante d’un milliard de dollars. Notre solution principale se concentrera sur l’instauration de la confiance dans les achats de diamants à l’aide de Diamond Chain. Diamond Chain sera la blockchain à travers laquelle DBZ est transféré. Les paiements, les certificats de diamant numérique (DDC), ainsi que d’autres paquets d’informations numériques, seront vérifiés via ce réseau.

Au fur et à mesure du développement du token (DBZ) puis de la blockchain (DC), notre objectif secondaire sera annoncé, mais nous pouvons évoquer un teasing à ce sujet. En utilisant le réseau de Johnny Dang, Diamond Boyz Coin utilisera sa technologie pour ajouter de la valeur aux événements de grande capacité et renommer son infrastructure.

Alors, à l’approche de 2021 et au-delà, comment votre DBZ Coin aura-t-il un impact sur l’espace crypto ou le monde ?

L’industrie du diamant est une entreprise internationale de 350 milliards de dollars par an avec un problème majeur, la vérification. Avec Diamond Chain, nous pouvons résoudre ce problème important en émettant des certificats numériques afin que les utilisateurs puissent retracer leurs diamants de la mine au magasin qui les vend. Notre technologie cible la transition de l’industrie du système de certificat papier archaïque aux certificats numériques via la blockchain.

Maintenant, pouvez-vous nous parler de vos réalisations jusqu’à présent, et dans l’histoire de DBZ Coin, dites-nous ce dont vous êtes le plus fier ?

Les Diamond Boyz n’ont rien de nouveau, nous existons depuis le début du siècle et proposons un modèle commercial authentique et cohérent. Notre plus grande réussite en tant que marque est de devenir le roi du bling lorsqu’il s’agit de bijoux personnalisés, principalement des grillz.

(QUAVO DE MIGOS)

En ce qui concerne la pièce Diamond Boyz, notre plus grande réussite jusqu’à présent a été une reconnaissance mondiale. Les origines de Johnny Dang remontent au Vietnam, maintenant il aime discuter avec certains de ses artistes préférés en grandissant. Ces partenaires et leur influence dans la sphère crypto seront annoncés prochainement.

Maintenant, donnez-nous un bref aperçu de l’avenir du projet DBZ Coin. Par exemple, quelles nouvelles choses cherchez-vous à donner vie et qu’est-ce que cela signifiera pour l’ensemble du projet ?

Nous espérons avoir un impact significatif sur le commerce du diamant. Nous pensons qu’avec notre technologie, notre réputation et nos relations dans l’industrie du diamant, il n’y a personne de mieux que nous pour résoudre ce problème. Nous espérons également faire de DBZ une monnaie amusante et interactive où les utilisateurs peuvent les échanger contre des récompenses physiques, l’accès à des événements et d’autres avantages.

Parlez-nous de votre équipe. Qui sont les gens derrière les écrans ?

L’équipe est composée d’un conseil d’investisseurs et de développeurs. Avec les Diamond Boyz et Johnny Dang de confiance, nos CV parlent d’eux-mêmes. Les Diamond Boyz sont des propriétaires et des promoteurs, nous espérons et savons qu’ils voient notre même vision dans la croissance d’une communauté de confiance.

Dans quels partenariats DBZ Coin a-t-il été impliqué et lesquels ont le plus d’impact ?

Les Diamond Boyz et Johnny Dang ont eu des centaines de partenaires célèbres au cours des deux dernières décennies, et depuis la genèse de DBZ Coin, notre objectif est de répéter bon nombre de ces partenaires avec de nouvelles idées qui profitent à toutes les parties. Au fur et à mesure de l’avancement de notre projet, nous nous associerons à de nombreux leaders de l’industrie et célébrités pour faire connaître DBZ au plus grand nombre.

Maintenant, d’un point de vue plus technique, quelles sont les mesures des devises et comment conduisent-elles à un système stable et équilibré ?

Les métriques des pièces sont les suivantes : 1 milliard de pièces Diamond Boyz ont été frappées du 22 juin à 2021 et mises à la disposition du public. La moitié de l’offre a été instantanément mise à la disposition du marché à l’achat sur Pancakeswap. Le conseil d’administration et les développeurs ont bloqué l’offre restante jusqu’au 1er janvier 2021 pour le lancement de Diamond Chain. Ces pièces seront utilisées pour sécuriser notre réseau, les parachutages et un large éventail de programmes communautaires.

Après le lancement de Diamond Chain, les utilisateurs pourront miser leurs pièces et gagner des récompenses sur notre plate-forme pour avoir aidé à protéger le réseau et à alimenter la blockchain. Chaque transaction effectuée sur Diamond Chain paiera des pièces aux utilisateurs qui choisissent de miser leurs pièces. Les utilisateurs pourront également les utiliser pour des biens et services tels que NFT, l’accès à des événements spéciaux, des concerts et un accès spécial à Johnny Dang.

Si les gens souhaitent suivre DBZ Coin sur vos pages de réseaux sociaux, visiter votre site Web ou lire vos documents importants comme votre livre blanc, quels liens doivent-ils visiter ? Veuillez les lister ci-dessous.

Contrat officiel : https://bscscan.com/token/0x7a983559e130723B70e45bd637773DbDfD3F71Db

Site Web : https://www.dbzcoin.com

Télégramme en anglais : https://t.me/dbzcoinenglish

Télégramme vietnamien : https://t.me/diamondboyzcoinvietnam

Instagram de Johnny Dang : https://www.instagram.com/johnnydangandco/

DBZ Coin Instagram : https://www.instagram.com/dbzcoin/

Twitter de Johnny Dang : https://twitter.com/JohnnyDangandCo

DBZ Coin Twitter : https://twitter.com/dbzcoin