Bref entretien du projet avec HyperLaunchToken

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

Maintenant, pouvez-vous nous parler des réalisations d’HyperLaunchToken jusqu’à présent et de l’histoire du projet, dites-nous de quoi vous êtes le plus fier ?

Nous sommes fiers de notre communauté et de plus de 350 détenteurs de portefeuilles, ils attendent depuis longtemps avant que les développeurs puissent mettre quelqu’un sur le marché. Nous avons une voie claire pour notre stratégie marketing et nous appliquons la pièce à la liste sur CoinGecko et CMC. Nous n’aimons pas nous précipiter et les membres aiment les grosses baleines. Nous avons fait un bon alth et nous allons rompre aussi facilement le mois prochain.

Maintenant, donnez-nous un aperçu rapide de l’avenir d’HyperLaunchToken. Par exemple, quelles nouvelles choses cherchez-vous à donner vie et qu’est-ce que cela signifiera pour l’ensemble du projet ?

Nous procéderons à une relance si nous atteignons les titres du portefeuille 5k et lançons la plate-forme de test en même temps. Cela fait de la plate-forme un bon test. Dans la phase de test, les membres peuvent créer, apprendre, explorer et tester leurs pièces. Nous voulons que tout ce que vous devez faire ou créer une pièce soit fait sur la même plateforme. Par conséquent, les nouveaux créateurs de pièces auront toutes les options possibles pour réussir et recevront l’aide d’experts de la manière la plus simple possible. Une fois la plate-forme de test opérationnelle et opérationnelle, la plate-forme principale sera lancée et nous nous concentrerons sur la partie cotation des plus grandes bourses.

Parlez-nous de votre équipe. Qui sont les gens derrière les écrans ?

L’équipe est composée de 4 membres, 1 en marketing et 3 développeurs qui ont créé cette pièce pour faire une percée sur les rampes de lancement ico. Les développeurs créent ce jeton en plus de leurs examens scolaires dans le crypto-univers.

Dans quels partenariats vous êtes-vous engagé avec HyperLaunchToken jusqu’à présent, et lesquels ont le plus d’impact ?

Nous n’avons aucune association pour le moment. Nous travaillons sur la liste des meilleures options pour la plate-forme de test. Nous avons demandé à être inclus dans Coingecko dans CMC.

Maintenant, d’un point de vue plus technique, quelles sont les mesures des devises et comment conduisent-elles à un système stable et équilibré ?

Notre métrique de jetons est basée sur les détenteurs de portefeuilles, où vous serez récompensé plus vous avez de temps. Nous brûlons également une bonne partie des frais, il n’y a pas de frais distincts pour les créateurs.

Les frais de 8% sont automatiquement ajoutés au pool de liquidités lors de la vente.

Le taux de 5 % est automatiquement distribué à tous les titulaires de carte.

80% est brûlé au lancement.

Nous avons fait le lancement furtif pour empêcher le bot de se joindre à nous et de faire de gros gémissements lors de la relance

Nous effectuons une relance pour grandir sur la plate-forme de test afin de pouvoir la terminer de la meilleure façon lorsque nous passerons à la plate-forme principale.