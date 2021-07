Bref entretien du projet avec NapBots

Comparer

Maintenant, pouvez-vous nous parler des réalisations de NapBots jusqu’à présent, et dans l’histoire du projet, dites-nous ce dont vous êtes le plus fier ?

Construire une bibliothèque exclusive de stratégies qui fonctionne au fil du temps est l’une de nos réalisations les plus fières chez napbots. La plupart des services de robots commerciaux ne sont que des marchés et ne suppriment pas les stratégies auto-conçues disponibles au public.

L’équipe continue de créer et d’évoluer des stratégies de trading, croyant fermement en sa conviction “si vous ne l’avez pas déjà fait” de devenir le meilleur robot de trading disponible sur le marché de la cryptographie.

Maintenant, donnez-nous un aperçu rapide de l’avenir des NapBots. Par exemple, quelles nouvelles choses cherchez-vous à donner vie et qu’est-ce que cela signifiera pour l’ensemble du projet ?

Nous envisageons que NapBots devienne un laboratoire commercial où nous accueillons les meilleurs stratèges (en contournant les normes les plus élevées et la diligence raisonnable, bien sûr) et où notre équipe évolue constamment et en crée de nouvelles, ce qui en fait le meilleur fournisseur de stratégie au monde. .

Parlez-nous de votre équipe. Qui sont les gens derrière les écrans ?

Quels partenariats les NapBots ont-ils engagés jusqu’à présent et lesquels ont le plus d’impact ?

Le plus récent était avec l’échange Bitmex, l’un des échanges cryptographiques les plus utilisés et les plus fiables, faisant de nous un partenaire officiel. Cependant, nous avons conclu d’autres partenariats importants avec de grandes bourses telles que la bourse Bitpanda, nous ajoutant en tant que fournisseur de solutions de trading automatisées.