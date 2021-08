Breloques en dentelle rose, modèles Celia Lora exceptionnellement

in

Charms en dentelle rose, modèles Celia Lora exceptionnellement | INSTAGRAM

L’un des modèles mexicains qui a réussi à se démarquer davantage dans réseaux sociaux est Celia Lora, elle est la jeune fille de l’un des chanteurs les plus emblématiques du Mexique, Alex Lora del Tri, donc cela l’a aidée à se faire davantage remarquer en plus de son excellent contenu affectueux.

Cette fois, nous aborderons un Jolie photo que ses fans considèrent comme l’un de ses favoris et qu’elle s’est sauvée toute seule sur une page qui ne contient que les meilleures images de la belle jeune femme qui ne cesse de les chouchouter.

C’est une pièce de divertissement dans laquelle nous avons pu apprécier la belle mexicaine dans une belle tenue en dentelle rose avec laquelle elle tenait ses charmes avec ses bras pour la mettre beaucoup plus en valeur.

Celia l’a fait, elle a fait profiter les internautes d’elle charmes de manière excellente, en plus de faire en sorte que de plus en plus d’utilisateurs accèdent à son profil officiel dans lequel il nous tient toujours au courant de ses actualités, il parvient également à partager d’autres contenus très intéressants.

Cette photo a été bien accueillie par ses fans qui n’ont pas hésité une seconde à la partager afin que les internautes proches d’eux la connaissent aussi et puissent suivre de près son beau travail de mannequin.

De plus, la jeune femme place des histoires où elle cherche à nous faire communiquer, comme les dernières qu’elle a mises en ligne dans lesquelles elle nous rappelle que ce 24 août est la première du Reality Show auquel elle participe.

Au cas où vous ne le sauriez pas, la Réalité “La Casa de los Famosos” sera réalisée par Telemundo et nous pourrons voir Celia Lora vivre dans une maison pleine de compagnons célèbres du milieu du spectacle.

À l’intérieur de cette maison, elle vivra des expériences inoubliables pour elle-même et pour les téléspectateurs, car elle utilisera sûrement sa belle personnalité et ses mots d’esprit pour se démarquer parmi eux et aussi pour se faire de nouveaux amis.

Nous vous recommandons de ne pas manquer sa première et Show News afin que vous restiez informé et puissiez continuer à profiter de tout ce que la jeune femme fait pour ceux qui la suivent et la soutiennent.