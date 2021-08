Bremer SV vs Bayern Munich : composition, actualités de l’équipe, mises à jour sur les blessures et plus encore !

in

Avec le Bayern Munich sortant de trois matchs à indice d’octane élevé contre des adversaires coriaces, on pourrait penser qu’une égalité de Pokal contre une équipe de 5e division serait le moment idéal pour reposer certains joueurs. Eh bien, ce SERAIT, si ce n’était de ce qui s’est passé contre Holstein Kiel l’année dernière. Pour éviter que tout le monde rougisse, Julian Nagelsmann devra être très prudent face à Bremer SV – le DFB Pokal a tendance à produire des résultats inattendus.

Nouvelles de l’équipe

J’ai passé beaucoup de temps à faire la promotion de ce jeu dans le paragraphe précédent, mais Nagelsmann a déjà confirmé qu’il mettrait au repos certains joueurs clés pour celui-ci. Manuel Neuer, Robert Lewandowski et Leon Goretzka seront tous obligés de s’asseoir, tandis que Kingsley Coman et Lucas Hernandez n’ont pas encore retrouvé leur pleine forme après leurs blessures. À tout le moins, nous verrons une sorte d’équipe B alignée par le Bayern demain.

Alors à quoi ressemblera la gamme ? Supposons que ce seront principalement les premières équipes qui joueront, car l’inclusion de jeunes joueurs rend simplement la prédiction d’une composition beaucoup plus difficile. Dans cet esprit, Eric Maxim Choupo-Moting débutera probablement en tête, aidé par Thomas Muller au poste de milieu de terrain offensif. Serge Gnabry et Leroy Sane sont les candidats les plus probables pour les ailes, même s’il ne serait pas exclu de voir certains jeunes obtenir leur premier match dans l’équipe senior.

Au milieu de terrain, ce serait une bonne occasion pour Corentin Tolisso d’obtenir quelques minutes, aidé par le nouveau Joshua Kimmich à côté de lui. Étant donné que le Français a à peine joué au cours des deux dernières années, tout temps de jeu serait apprécié à ce stade. Peut-être que Marc Roca pourrait également obtenir quelques minutes s’il était en forme – Nagelsmann n’a pas précisé le statut de l’Espagnol. Des jeunes comme Taylor Booth et Torben Rhein pourraient également être appelés en équipe première, comme ils l’étaient lors de la pré-saison.

Le backline est intéressant, car il y a beaucoup de potentiel de changements. Compte tenu de la tendance des joueurs au repos pour ce match, Alphonso Davies est susceptible de rester à l’écart, probablement en faveur d’Omar Richards ou de Josip Stanisic. Tanguy Nianzou et Dayot Upamecano sont susceptibles de s’associer à l’arrière central comme ils l’ont fait en pré-saison, tandis que (préparez-vous) Buona Sarr pourrait obtenir une sortie à l’arrière droit. Pendant ce temps, avec Neuer confirmé, Sven Ulreich obtiendra son moment dans le but.

Si tout cela se lit comme une recette pour un désastre, alors peut-être que vous êtes un peu paranoïaque. Bremer est une équipe de cinquième niveau – ce ne sont même pas des footballeurs professionnels. Une programmation comme celle ci-dessous devrait être en mesure de faire le travail, à moins d’une catastrophe :