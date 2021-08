Bremer SV vs Bayern Munich: couverture complète du DFB Pokal 2021/22

in

Après avoir été retardé de près de trois semaines, le Bayern Munich a lancé sa campagne DFB Pokal avec brio. Alors que Bremer SV est peut-être une équipe de 5e division, ils ont été expulsés du terrain 12-0. C’était la définition d’un massacre.

Malgré l’énorme inadéquation des talents, il y avait beaucoup à surveiller alors qu’une équipe forte du Bayern sévissait sur ses adversaires. Eric Maxim Choupo-Moting est passé en mode Messi, tandis que Jamal Musiala a organisé une masterclass divertissante pour la foule présente. Pendant ce temps, Leroy Sane a inscrit son premier but de la saison en jouant à gauche – un but qui pourrait s’avérer très important pour la confiance du joueur.

