Brendan et Pieper de Paradise restent provocants jusqu’à la fin amère

La crème fouettée était au cœur du Bachelor in Paradise de ce soir, et en parlant de crème, Moraïs de Brendan et James Pieper ont terminé leur temps dans une défaite de la mamelle.

Après le départ du groupe Chris Conran et Alana Milne dans l’épisode de la semaine dernière, les autres membres de la distribution semblaient confus le mardi 7 septembre. 14. Un certain nombre d’entre eux, dont “Épicerie” Joe Amabile, Demi Burnett, Deandra Kanu et Natasha parker, a finalement confronté Brendan et Pieper pour avoir eu une “relation avant cette émission”, selon Joe.

Brendan et Pieper ont refusé de reconnaître avoir blessé leurs co-stars, mais il est révélateur qu’ils se soient également volontairement éloignés. Brendan, qui a qualifié avec condescendance ses membres de la distribution de “foule de femmes mécontentes”, a finalement déclaré à propos de Pieper qu’il voulait “partir avec elle, et nous allons le faire selon nos propres conditions”. La séparation est un si doux chagrin, sauf quand ce n’est pas le cas.

Pieper a consulté son histoire Instagram peu de temps après la diffusion de sa sortie pour indiquer clairement qu’elle ne regrettait pas ses actions, malgré le fait que Brendan ait perdu plus de 100 000 abonnés depuis la semaine dernière. Pieper a également perdu de nombreux adeptes, mais elle n’en avait pas autant qu’il en avait au début.