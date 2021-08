Brendan Fraser : à l’intérieur de son retour à Hollywood

Brendan Fraser était l’une des plus grandes stars de cinéma à Hollywood dans les années 90 et 2000, jouant dans des films comme George of the Jungle, Gods & Monsters, Blast from the Past et la franchise The Mummy. Cependant, au fil des années, sa carrière a commencé à ralentir considérablement. De nombreux fans se sont demandé où était passée la carrière de la star de cinéma.

Dans une interview avec GQ en 2018, Fraser a révélé qu’il avait été harcelé sexuellement par le président de la Hollywood Foreign Press Association, Philip Berk. L’incident allégué s’est produit lors d’un déjeuner en 2003 à l’hôtel Beverly Hills. En sortant, il a rencontré Berk, dont l’organisation vote pour les Golden Globes. Berk tendit la main pour serrer la main de l’acteur de The Mummy. Il a ensuite utilisé son autre main pour toucher les fesses de Frasier. “Sa main gauche se tend, attrape ma joue a– et un de ses doigts me touche dans la tache. Et il commence à la déplacer”, se souvient Fraser.

Fraser a retiré la main de Berk, mais s’est senti “malade” et était sur le point de pleurer. Il se précipita hors de la pièce. La seule personne à qui il a parlé à l’époque était sa femme d’alors, Afton. L’acteur a déclaré qu’il avait pensé à devenir public, mais qu’il ne l’a finalement pas fait. Ses représentants ont demandé des excuses écrites à Berk et à la HFPA. Beck a mentionné l’incident dans ses mémoires de 2014, mais a déclaré qu’il n’avait touché le dos de Frasier que “en plaisantant”. Beck a qualifié la version des événements de Fraser de “totale fabrication” et a admis avoir écrit la lettre, mais a déclaré à GQ qu’il n’admettait aucun acte répréhensible. “Mes excuses n’ont admis aucun acte répréhensible, l’habituel” Si j’ai fait quelque chose qui a contrarié M. Fraser, ce n’était pas intentionnel et je m’excuse “”, a déclaré Beck au magazine.

(Photo : Disney)

Fraser a déclaré que la HFPA avait accepté de s’assurer que Beck ne serait plus jamais dans la même pièce que lui. Pourtant, l’incident l’a changé. “Je suis devenu déprimé”, a déclaré Fraser. « Je me blâmais et j’étais malheureux – parce que je disais : ‘Ce n’est rien ; ce type a tendu la main et il a ressenti une sensation. Cet été-là s’est prolongé – et je ne me souviens plus sur quoi j’ai travaillé ensuite. » Bien que Fraser ait fait plus de films après cet incident, il a dit « m’a fait reculer. Cela m’a fait me sentir reclus. » Il s’est demandé si la HFPA figurait sur la liste noire et a déclaré qu’il était rarement invité à revenir aux Golden Globes. Après l’incident, le travail « s’est flétri pour moi. Dans mon esprit, au moins, quelque chose m’avait été enlevé”, a-t-il déclaré.

“Est-ce que j’ai toujours peur? Absolument. Ai-je l’impression de devoir dire quelque chose? Absolument. Ai-je voulu le dire plusieurs fois? Absolument. Me suis-je arrêté? Absolument”, a déclaré Fraser à GQ. “Et peut-être que je réagis de manière excessive en termes de ce qu’était l’instance. Je sais juste quelle est ma vérité. Et c’est ce que je viens de te dire.”

Fraser était connu comme un héros d’action, et des années à faire des cascades intenses et dangereuses ont eu de graves conséquences sur son corps. “Je crois que j’essayais probablement trop fort, d’une manière destructrice”, a déclaré Fraser dans son interview à GQ. “Au moment où j’ai fait la troisième photo de maman en Chine [in 2008] J’ai été assemblé avec du ruban adhésif et de la glace – juste, comme, vraiment ringard et fétichiste à propos des packs de glace. Des blocs réfrigérants à bouchon à vis et des coussins pour VTT de descente, car ils sont petits et légers et peuvent se glisser sous vos vêtements. Je me construisais un exosquelette tous les jours.”

Ces blessures ont conduit à plusieurs chirurgies du dos, y compris une laminectomie, une procédure qui aide à soulager la pression sur la moelle épinière et les nerfs. Au cours des années suivantes, Fraser a subi une arthroplastie partielle du genou, d’autres chirurgies du dos pour assembler des coussinets rachidiens compressés et une réparation des cordes vocales. “Ce sera probablement un peu sucré pour vous”, a expliqué Fraser. “Mais je me sentais comme le cheval d’Animal Farm, dont le travail consistait à travailler et travailler et travailler. Orwell a écrit un personnage qui était, je pense, le prolétariat. Il travaillait pour le bien de l’ensemble, il ne posait pas de questions , il n’a pas causé d’ennuis jusqu’à ce que ça le tue. … Je ne sais pas si j’ai été envoyé à l’usine de colle, mais j’ai eu l’impression d’avoir dû reconstruire s— que j’ai construit qui a obtenu renversé et recommencez pour le bien de tous. Que cela vous fasse du mal ou non.”

(Photo: images universelles)

Tous ces problèmes de santé, les bouleversements dans sa vie personnelle et ses problèmes avec la liste noire d’Hollywood ont vraiment poussé l’ancien A-lister à se retirer des projecteurs. “Aller au travail – entre entrer et sortir de ces hôpitaux, ce n’était pas toujours possible. Donc, ce que je vous dis ne ressemble pas, j’espère, à une sorte de” Hé, j’ai eu un bobo. J’avais besoin de mettre un pansement dessus », mais plus d’un compte rendu de la réalité de ce dans quoi je me promenais », a expliqué Fraser.

“J’ai changé de maison, j’ai divorcé [from former wife Afton Smith]. Certains enfants sont nés. Je veux dire, ils sont nés, mais ils grandissent. Je traversais des choses qui vous façonnent et vous façonnent d’une manière pour laquelle vous n’êtes pas prêt tant que vous ne les avez pas vécues.”

Malgré les changements dans sa carrière, ses fans sont restés avec lui. La franchise Momie, en particulier le premier opus, a eu un fandom durable. Entre les effets spéciaux amusants et la chimie palpable entre Fraser et sa co-star Rachel Weisz, le film devenait constamment viral sur Twitter simplement parce que les gens parlaient de combien ils l’aimaient encore après plus de 20 ans.

Fraser a commencé à travailler de manière plus cohérente, obtenant des rôles dramatiques dans des émissions de télévision comme Trust et The Affair. Il a également décroché l’or des fans en incarnant Cliff Steele dans Doom Patrol de HBO Max. Après avoir travaillé tranquillement pendant des années à la télévision, Fraser semble également sur le point de faire un grand retour au cinéma.

(Photo: HBO Max)

Fraser a récemment aligné un certain nombre de rôles de haut niveau qui ne manqueront pas de le faire acclamer. Après un petit rôle qui vole la scène dans le dernier film de Steve Soderberg, No Sudden Move, Fraser a récemment terminé le film en tant que star du dernier film du réalisateur acclamé Darren Aronofsky, The Whale. Deadline rapporte que Fraser a été ajouté à un autre projet de film très attendu, cette fois du réalisateur Martin Scorsese.

Deadline rapporte que Fraser a rejoint Killers of the Flower Moon aux côtés de Leonardo DiCaprio, Robert De Niro et Jesse Plemmons. Killers of the Flower Moon couvrira le “Règne de la terreur”, une horrible série de meurtres de membres de la nation Osage dans l’Oklahoma des années 1920, et l’enquête qui a conduit au FBI moderne. Fraser jouera l’avocat WS Hamilton.

Plus tôt cette semaine, une interview que Fraser a réalisée avec l’utilisateur de TikTok, LittleLottieCosplay, est devenue massivement virale. Fraser discutait de son prochain rôle dans Killers of the Flower Moon. Fraser a expliqué qu’il est actuellement en Oklahoma pour préparer le tournage.

À un moment donné, l’acteur de 52 ans a exprimé qu’il était un peu nerveux de travailler avec des acteurs hollywoodiens aussi puissants, plaisantant: “Je pense que je pourrais être malade.” En réponse à l’anxiété de Fraser, l’intervieweur a répondu: “Internet est tellement derrière vous! Nous vous soutenons tellement.” Elle a ensuite ajouté: “Il y a tellement de gens qui vous aiment, et nous vous encourageons, et nous avons hâte de voir ce que vous ferez ensuite.” Fraser est devenu visiblement ému après avoir entendu à quel point les fans l’aimaient, et a bu un verre d’eau avant de renverser son chapeau de cow-boy et de dire: “Ça, madame”.

Si cela ne vous fait pas tomber amoureux et encourager Brendan Fraser, vous êtes sans cœur. C’est un homme si doux et précieux !

Merci @LittleLottie91 pour cette interview. J'ai toujours été un ami Fraser ! #Brenaissance pic.twitter.com/9mbCluSYxO – Constance Sorrow ️‍🌈🖤💗💜💙 (@Rox_Al_Ghul_89) 9 août 2021

Les fans étaient absolument ravis de voir Fraser entendre à quel point il était apprécié, prouvant que malgré tous les revers auxquels il a été confronté, il est toujours une figure bien-aimée à Hollywood. En espérant que sa résurgence de carrière se poursuive pour les années à venir.

