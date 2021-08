in

Quelle belle et authentique réaction. Key, qui s’est déguisée en Evie de Rachel Weisz de La momie pour la rencontre, a dit à Brendan Fraser à quel point elle et Internet l’enracinaient alors qu’il se préparait bientôt à jouer dans un film de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio. Après ses belles paroles, Fraser a pris une bouffée de son verre, a esquissé un grand sourire et s’est exclamé « Shucks, madame ! » en réponse.