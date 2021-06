Brendan Fraser avait l’air différent à la première de son dernier film

in

. – Brendan Fraser a fait une rare apparition ce week-end et a fait le buzz sur Internet.

L’acteur de 52 ans est apparu sur le tapis rouge pour son dernier film, “No Sudden Move”, réalisé par Steven Soderbergh et avec Benicio del Toro, Jon Hamm et Don Cheadle.

Naturellement, Fraser ne ressemble pas à son film de 1997 “George of the Jungle” et son teint est devenu un sujet de conversation.

Les médias sociaux ont émis l’hypothèse que sa prise de poids pourrait être liée à son prochain projet, “The Whale”, réalisé par Darren Aronofsky.

Le film est centré sur un enseignant sévèrement obèse et solitaire qui essaie de renouer avec sa fille adolescente dont il est séparé.