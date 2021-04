Ecoutez, Brendan Fraser règne. Il y a de fortes chances que si vous lisez ceci, vous le saviez déjà. Plus tôt cette semaine, la star de George of the Jungle a fini par suivre la tendance sur Twitter. Pourquoi? Parce qu’il règne, c’est pourquoi. Sérieusement, la récente vague de soutien des fans pour M. Fraser m’a juste fait réaliser que je ne suis pas le seul à être plus que prêt pour un grand retour au cinéma.