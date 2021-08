Brendan Fraser fait équipe avec Martin Scorsese 10z viral

Brendan Fraser n’est jamais vraiment parti. Il a travaillé régulièrement au fil des ans, faisant récemment des choses comme Doom Patrol et No Sudden Move, mais ce n’était pas les succès constants comme Monkeybone, George of the Jungle ou The Mummy comme nous en avions l’habitude. Maintenant, il semble que nous allons faire le plein de Brendan Fraser et puis certains, comme il a été annoncé que Fraser rejoindra le casting de Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese!

La date limite a révélé que Fraser n’était pas dans un mais dans deux films à venir, et BON. Fraser rejoint également le film comique Brothers, de Max Barbakow. Avec Killers of the Flower Moon, Fraser rejoint les favoris de Scorsese Robert De Niro et Leonardo DiCaprio dans un drame policier basé sur le roman de David Grann.

Les enfants des années 90, comme moi, ont grandi en regardant et en aimant Brendan Fraser et ses films. De La Momie au film de 1999 Blast From the Past et plus encore, il était l’un de nos grands acteurs comiques. Au fil des ans, alors qu’il a continué à travailler, beaucoup d’entre nous ont raté notre centrale de comédie, et maintenant il est de retour, réservé et occupé !

Donc, beaucoup sont allés sur Twitter aujourd’hui pour partager leur enthousiasme pour Fraser, et c’est honnêtement très agréable à voir ! Comme… peut-être que je pleure en pensant à quel point nous aimons tous Brendan Fraser et voulons le meilleur pour lui.

Brendan Fraser à tout le monde pic.twitter.com/rJncZvyxmD – Super Yaki (@SuperYakiShop) 3 août 2021

Ici pour le retour de Brendan Fraser. Voilà pour ça. – G. Willow Wilson (@GWillowWilson) 3 août 2021

en l’honneur du retour du himbo king brendan fraser je poste ma photo préférée pic.twitter.com/XSoXQYj99I – shan horan 🎷🐛 (@shanhorandraws) 3 août 2021

LA RENAISSANCE BRENDAN FRASER EST ICI. https://t.co/50wOTiTNUG — ‎‎‎nakul. (@offbeatcool) 3 août 2021

Tout ce que vous dites que Brendan Fraser est “de retour” maintenant qu’il est dans un film de Scorsese me dit simplement que vous n’avez pas regardé Doom Patrol. pic.twitter.com/A7r6cdFKy9 – Alex Zalben (@azalben) 3 août 2021

Brendan Fraser annonçant son COMBACK pic.twitter.com/x3WcJwIn3l — Film Poser™️ Sofia (@ana_sofia53) 3 août 2021

C’est le monde de Brendan Fraser et nous sommes simplement membres de sa congrégation – Maggie Mae Fish 🐟 (@MaggieMaeFish) 3 août 2021

Soutenez et protégez Brendan Fraser. https://t.co/m19nS9upkb – Alexandra Erin (@AlexandraErin) 3 août 2021

Je suis à 100% ici pour la renaissance de Brendan Fraser https://t.co/a8m9xrbDGY – Imani Gandy (@AngryBlackLady) 3 août 2021

Je suis tellement heureux de voir Brendan Fraser recevoir l’amour et le respect qu’il mérite. https://t.co/rKU0V05226 – Maggie Lovitt (@maggieofthetown) 3 août 2021

marty SAIT, d’accord ??https://t.co/cafOTZEtpk — roxane | zivar | ⚒️ hadadi (@roxana_hadadi) 3 août 2021

https://t.co/BiRRP2dDMc pic.twitter.com/pFMitD6pmu – rachel leishman (@RachelLeishman) 3 août 2021

C’est bien et ça fait du bien d’avoir Brendan Fraser dans les nouvelles le plus souvent, et parce qu’il travaille dur et est payé.

Nous devons soutenir, protéger et élever Brendan Fraser après tout ce qu’il a traversé, et j’ai hâte de voir Killers of the Flower Moon and Brothers !

(image : HBO Max)

