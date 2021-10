Brendan Fraser incarnera l’infâme Batman Villain dans le film « Batgirl »

La renaissance de Brendan Fraser comprend désormais deux rôles de DC Comics. L’acteur a été choisi pour incarner Firefly, un méchant de longue date de Barman qui aime mettre le feu aux choses, dans le prochain film de HBO Max Batgirl avec Leslie Grace en tant que personnage principal. Fraser exprime également un autre personnage de DC Comics, le héros Robotman, dans la série HBO Max Doom Patrol. Batgirl devrait sortir exclusivement sur HBO Max en 2022.

Batgirl sera réalisé par le duo de Bad Boys For Life Adil El Arbi et Bilall Fallah, avec un scénario de Christina Hodson, qui a déjà travaillé sur Birds of Prey, The Flash et Bumblebee. Kristin Burr, dont les crédits incluent Cruella et Christopher Robin, produira. JK Simmons devrait jouer le commissaire Jim Gordon, qu’il a déjà joué dans la Justice League de Zack Snyder. La star de Bad Boys For Life, Jacob Scipio, a un rôle inconnu dans le projet. Le casting de Fraser en tant que Firefly a été rapporté pour la première fois par Deadline.

L’intrigue du film est inconnue. Batgirl a été initialement présentée en 1961 sous le nom de Betty Kane, mais le rôle a été repris par la fille de Gordon, Barbara Gordon, en 1967. Barbara est la Batgirl la plus familière, bien que d’autres personnages aient pris le relais, notamment Helena Bertinelli, Cassandra Cain et Stephanie. Brun. Quant à Firefly/Garfield Lynns, c’est un pyromane sociopathe introduit pour la première fois en 1952, bien que l’incarnation plus familière du personnage n’ait été introduite que dans les années 1980. Lynns est apparue dans un épisode d’Arrow, joué par Andrew Dunbar, tandis que Gotham a présenté une version féminine nommée Bridgit Pike jouée par Michelle Veintimilla.

Fraser reste surtout connu pour sa série de succès dans les années 1990 et 2000, dont The Mummy, The Mummy Returns, Journey to the Center of the Earth et Crash, lauréat de l’Oscar du meilleur film. Après une longue interruption du cinéma, il est revenu en 2019 et est maintenant au milieu d’une résurgence de carrière. Il joue dans le prochain film de Darren Aronofsky, The Whale, et a un rôle de soutien important dans le prochain film épique de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. Fraser a également été vu dans le dernier film de Steven Soderbergh, No Sudden Move. Ses récents crédits télévisés incluent Doom Patrol, Titans, Condor, Trust, The Affair et Texas Rising.

Grace a récemment joué dans In The Heights et est également une artiste d’enregistrement nominée aux Latin Grammy Awards. Batgirl sera son deuxième film. « Je suis ravie d’honorer ce personnage emblématique dont l’héritage s’étend sur plus de 50 ans », a récemment déclaré Grace à Billboard. « C’est une énorme responsabilité mais aussi un honneur – et je veux faire de mon mieux pour m’assurer qu’elle obtienne le meilleur de tout ce que j’ai à donner! »