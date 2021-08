Brendan Fraser pleure d’entendre qu’Internet encourage son retour

Tout l’Internet a applaudi le retour de Brendan Fraser à Hollywood, et l’acteur bien-aimé a récemment pleuré en entendant le soutien dont il bénéficie. Dans une récente interview avec l’utilisateur de TikTok LittleLottieCosplay, Fraser discutait de son prochain rôle au cinéma aux côtés de Leonard DiCaprio et Robert De Niro, dans un film réalisé par Martin Scorsese. Le film s’intitule Killers of the Flower Moon, et Fraser a expliqué qu’il se trouvait actuellement en Oklahoma pour se préparer au tournage.

À un moment donné, l’acteur de 52 ans a exprimé qu’il était un peu nerveux de travailler avec des acteurs aussi puissants d’Hollywood, plaisantant: “Je pense que je pourrais être malade.” En réponse à l’anxiété de Fraser, l’intervieweur a répondu: “Internet est tellement derrière vous! Nous vous soutenons tellement.” Elle a ensuite ajouté: “Il y a tellement de gens qui vous aiment, et nous vous encourageons, et nous avons hâte de voir ce que vous ferez ensuite.” Fraser est devenu visiblement ému après avoir entendu à quel point les fans l’aimaient.

Si cela ne vous fait pas tomber amoureux et encourager Brendan Fraser, vous êtes sans cœur. C’est un homme si doux et précieux !

Merci @LittleLottie91 pour cette interview. J’ai toujours été un ami Fraser ! #Brenaissance pic.twitter.com/9mbCluSYxO – Constance Sorrow ️‍🌈🖤💗💜💙 (@Rox_Al_Ghul_89) 9 août 2021

Fraser était un acteur de premier plan tout au long des années 90, jouant dans des films classiques comme Encino Man, School Ties, George of the Jungle et Bedazzled. Il est souvent plus connu pour avoir joué Rick O’Connell dans la trilogie The Mummy, de 1999 à 2008. Parmi les autres grands films de la filmographie de Fraser, citons Gods and Monsters, Crash et Journey to the Center of the Earth.

En 2018, Fraser a parlé de sa semi-interruption d’acteur quelques années auparavant, alléguant que Philip Berk, président de la Hollywood Foreign Press Association, l’avait agressé sexuellement au début des années 2000 et l’avait conduit sur la voie de la dépression. . Ceci, combiné à d’autres problèmes personnels, qu’il cite comme ayant conduit à une baisse de ses opportunités d’acteur, ce qui à son tour a causé plus de détresse mentale et émotionnelle. Notamment, la HFPA a déclaré qu’une enquête interne sur l’incident entre Berk et Fraser a déterminé qu’il s’agissait d’une « blague » mais toujours « inappropriée ».

Maintenant, Fraser revient en force en travaillant sur des projets de grande envergure. Depuis 2019, il a joué le rôle de Cliff Steele/Robotman dans la série DC Comics acclamée par la critique et préférée des fans, Doom Patrol. Il est également récemment apparu aux côtés de Don Cheadle, Benicio Del Toro, David Harbour et Jon Hamm dans le film exclusif HBO Max de Steven Soderbergh, No Sudden Move. Ensuite, les fans peuvent le voir dans Killers of the Flower Moon, ainsi que dans The Whale, un film réalisé par Darren Aronofsky.