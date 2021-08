Brendan Fraser poursuit sa course épique en rejoignant de nouveaux projets de films avec un rôle dans le dernier film de Martin Scorsese

La suite de Scorsese à The Irishman de Netflix, basée sur le livre de non-fiction du même nom de David Grann, a annoncé la plupart de ses nouvelles de casting plus tôt cette année, avec le coup d’envoi de la photographie principale le 19 avril. La dernière grande mise à jour sur ce front a eu lieu en juin, mais Aujourd’hui, on apprend que Brendan Fraser a rejoint Killers of the Flower Moon, il se produira donc aux côtés de Leonardo DiCaprio (qui produit également), Robert De Niro, Jesse Plemons et Lily Gladstone, entre autres. Eric Roth de Dune a écrit le scénario.