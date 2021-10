Brendan Fraser rejoint le casting de Batgirl de HBO Max en tant que Firefly – Rapport

Comme si Brendan Fraser n’était pas assez occupé, l’acteur ré-émergent a décroché un nouveau rôle. Fraser apparaîtra dans le film HBO Max Batgirl en tant que méchant pyromane Firefly, rapporte Deadline.

Le casting de Fraser n’est pas confirmé par date limite, mais s’il est vrai, il sera le quatrième membre à rejoindre le casting. Leslie Grace jouera le rôle de Barbara Gordon/Batgirl, et JK Simmons reprendra son rôle de commissaire Gordon de Justice League. Jacob Scipio (Bad Boys for Life) a également été choisi pour un rôle inconnu. Les détails de l’intrigue du film sont encore secrets pour le moment. Les co-réalisateurs de Bad Boys for Life, Adil El Arbi et Bilall Fallah, réaliseront un scénario écrit par Christina Hodson.

Ce sera le deuxième rôle de Fraser dans la DCU ainsi que son deuxième sur HBO Max. Il joue également le rôle de Cliff Steele/Robotman dans la série HBO Max Doom Patrol, qui est actuellement dans la saison 3 et a été renouvelée pour la saison 4. Fraser rejoint un petit groupe d’acteurs qui ont joué plusieurs rôles dans l’univers de l’action en direct de DC, y compris Jay Lycurgo, qui apparaît en tant que Tim Drake dans Titans Saison 3 sur HBO Max, et en tant que membre d’un gang dans The Batman de Matt Reeves ; Mark Strong est également apparu en tant que Sinestro dans Green Lantern en 2011 et en tant que Dr. Sivana dans Shazam.

Fraser lui-même est un gars très occupé en ce moment. Outre Batgirl et Doom Patrol, l’acteur est apparu dans No Sudden Move et apparaîtra dans The Whale, Killers of the Flower Moon, Behind the Curtain of Night et Brothers.

DC n’a pas encore annoncé de date de sortie pour le film Batgirl, qui sera également le premier film de DC à faire ses débuts exclusivement sur HBO Max sans sortie en salles.