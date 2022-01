Brendan Hunt, star de « Ted Lasso », taquine la saison 3 avec une nouvelle photo de Jason Sudeikis

Le dernier instantané de la star de Ted Lasso, Brendan Hunt, taquinant la troisième et, semble-t-il, la dernière saison de la série Apple TV + pourrait être tout ce que vous obtenez – pour le moment. Bien que l’on ne sache pas grand-chose de la saison 3 de Ted Lasso, l’acteur qui incarne Coach Beard dans la série primée et acclamée par la critique s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager une photo avec Ted Lasso lui-même, Jason Sudeikis, à bord d’un jet privé. En gardant la légende courte et simple, Hunt a écrit: « C’est parti », taquinant les fans que le début de la fin est proche pour la série en streaming.

Les fans se sont rendus dans la section des commentaires de la publication pour exprimer leur enthousiasme pour la première saison de 12 épisodes qui aurait lieu plus tard cette année. Un fan a écrit: « Jason en tant que valet est *le baiser du chef* » à côté d’un emoji de cœur, tandis qu’un autre a écrit: « Les choses deviennent BARBE. » Bien qu’une date de sortie n’ait pas encore été annoncée, les acteurs et l’équipe s’envolent pour l’Angleterre pour filmer la saison dernière, comme l’a confirmé la star de la série, Phil Dunster, mieux connu sous le nom de Jamie Tartt.

Alors qu’il discutait avec Variety peu de temps après la fin de la finale de la saison 2 de Ted Lasso en octobre, Dunster a admis que même s’il ne savait pas grand-chose des intrigues, il savait que les scénaristes travaillaient dur et que la production commencerait début 2022. » Je pense qu’ils aiment le garder frais. Mais aussi, Jason [Sudeikis] sait quel est l’arc de l’histoire. Il saupoudre des idées de ce qui va venir ici et là, mais il n’y a rien de bien précis. Ils sont dans la salle des scénaristes maintenant, et nous verrons ce qui se passe. » Dunster a en outre révélé que le tournage commencerait officiellement le 31 janvier.

Dans une interview avec le San Francisco Chronicle, Sudeikis admet qu’il a été humilié par la réponse des fans et des critiques de l’émission, qui a initialement commencé comme un sketch de NBC Sports bien avant qu’Apple TV+ ne reprenne la série. Cependant, avec la série tellement plus impliquée dans l’humanité et la sagesse que le football, Sudeikis dit que l’intention a toujours été d’humaniser le sport à travers la comédie. « La façon dont nous voulions raconter l’histoire – elle se déroule dans le monde du football, mais au début de la présentation de cette émission aux gens, je dirais que Ted Lasso concerne autant le football que Rocky concerne la boxe. Rocky est l’une des plus grandes histoires d’amour jamais racontées, et il se trouve également qu’il s’agit d’un boxeur. C’est la même idée. Le sport est une excellente métaphore de la vie, en particulier un jeu comme le football qui est fluide et ouvert.

Le spectacle étant une ambiance légitime aux côtés d’une distribution d’ensemble, Ted Lasso est plus qu’un simple spectacle ou un personnage. La représentation de Sudeikis de l’entraîneur aimable a tout le monde frappé au milieu d’une mer d’anti-héros grâce aux éloges de la critique et à la ferveur des fans. La star aux multiples talents déclare qu’être un « mec sympa » était un « défi intentionnel, mais pas du tout un défi ». « J’ai été très clair sur le fait que je ne voulais pas représenter un autre portrait d’un homme mariant son ignorance à l’arrogance. Nous avons vu cela dépeint avec un grand effet comique sur le British Office et l’American Office, par exemple », a-t-il déclaré.

Mais la saison 3 de Ted Lasso va-t-elle vraiment être le dernier hourra ? « Je me sens comme un vrai coach quand je dois dire aux gens que vous ne pouvez pas regarder la saison 4 quand nous sommes au milieu de la saison 3″, a déclaré Sudeikis à Entertainment Tonight l’automne dernier. « Nous ne pouvons pas nous soucier des championnats lorsque nous sommes au premier tour des séries éliminatoires, vous savez ? »

Les deux premières saisons de la série Apple TV+ sont disponibles en streaming. Commencez votre essai gratuit de 7 jours sur Apple TV+ ici.