Brendan Morais de Paradise s’excuse après avoir supprimé Boast

09/08/2021 Le à 23:52 CEST Coup d’effet des ‘Rouges’ après avoir ajouté les trois points à Pristina et fait chuter la Suède en Grèce. L’équipe espagnole est leader du groupe B avec quatre points d’avance sur les Scandinaves et deux matchs de plus. Victoire terne contre le Kosovo, mais victoire en fin de journée et […] More