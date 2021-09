Brendan ‘PlayerUnknown’ Greene se sépare de Krafton et forme un nouveau studio pour continuer à travailler sur une nouvelle propriété intellectuelle

Brendan Greene – peut-être mieux connu par son “JoueurInconnu” surnom – quitte Krafton Game Union pour former PlayerUnknown Productions où il continuera à travailler sur d’autres projets en dehors du célèbre battle royale.

Greene a annoncé que Krafton détiendra une participation minoritaire dans son nouveau studio basé à Amsterdam.

Grâce aux succès de PUBG, Krafton est évalué à 16,5 milliards de dollars.

“Je suis très reconnaissant à tout le monde chez PUBG et Krafton d’avoir tenté ma chance et pour les opportunités qu’ils m’ont offertes au cours des quatre dernières années”, a déclaré Greene.

“Aujourd’hui, je suis ravi de franchir une nouvelle étape dans mon parcours pour créer le genre d’expérience que j’envisage depuis des années. Encore une fois, je suis reconnaissant à tout le monde chez Krafton d’avoir soutenu mes plans, et j’aurai plus à révéler plus sur notre projet à une date ultérieure.”

PlayerUnknown Productions est un studio indépendant, et Greene a noté que l’équipe travaille sur des systèmes qui leur permettront de développer des projets en monde ouvert à grande échelle.

Le fait que Greene quitte complètement PUBG et sa société mère ne devrait pas être trop choquant : nous avons entendu dire qu’il s’était retiré du développement du jeu en mars 2019.

Plus tard la même année, aux Game Awards 2019, Greene et son équipe ont taquiné Prologue, qui a été décrit comme “une “exploration des nouvelles technologies et du gameplay” qui “donnerait aux joueurs des expériences uniques et mémorables, à chaque fois qu’ils jouent. ” On dirait que la même mentalité est appliquée à tout ce que Greene va faire ensuite.

Cela ne signifie pas pour autant que le travail sur PUBG cessera : nous savons qu’il y a un nouveau jeu PUBG en préparation pour PC, consoles et mobile – et il y a eu des discussions autour d’un grand nouveau projet chez PUBG Corp pendant un certain temps, dont certains carrément appelé une suite de PUBG.