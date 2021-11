Brendan Rodgers a reçu des conseils sur l’une des premières choses qu’il devrait faire s’il se voit confier le travail à Manchester United – se débarrasser de Cristiano Ronaldo.

La pression s’intensifie sur le poste d’Ole Gunnar Solskjaer à Old Trafford et, bien qu’il se soit éloigné du rôle, des rumeurs continuent de lier le manager de Leicester, Rodgers, comme remplaçant possible.

GETTY

Solskjaer manquerait de temps à Old Trafford et Rodgers pourrait être l’homme pour le remplacer

Après la fenêtre de transfert d’été, tout le monde à Man United avait de quoi être enthousiaste à l’idée d’entamer cette saison.

Le club avait recruté l’un des ailiers les plus excitants d’Europe avec Jadon Sancho, avait ajouté de la qualité à l’arrière en signant le vainqueur de la Coupe du monde Raphael Varane et avait recruté l’un des plus grands joueurs de tous les temps, Cristiano Ronaldo.

Beaucoup avaient fait pencher les Red Devils pour un défi pour le titre cette saison, mais pour une raison ou une autre, le contraire s’est produit, et après 11 matchs dans la campagne, ils occupent la sixième place, à neuf points du leader Chelsea.

Avec la forme qu’ils présentent sous Solskjaer, de nombreux fans demandent qu’il soit remplacé et si cela se produisait, Rodgers pourrait être l’homme à prendre le relais.

.

Les choses s’annoncent sombres pour Solskjaer qui manque de temps pour sauver son emploi

L’ancienne star de la Premier League Carlton Cole a apporté son soutien à l’ancien manager de Liverpool et a expliqué à talkSPORT pourquoi il pense que l’un de ses premiers emplois – s’il obtient le poste à Old Trafford – devrait être de vendre l’homme vedette Ronaldo alors qu’il vient de rentrer au club.

« Les fans de Leicester vont me détester pour celui-ci, mais je pense que Brendan Rodgers pourrait entrer et je pense qu’il serait la bonne personne pour le travail de Man United », a déclaré l’ancien attaquant de West Ham sur The Sports Bar.

« Débarrassez-vous de Ronaldo, il est [Rodgers] va devoir le faire sortir.

« La raison pour laquelle, parce que si vous avez quelqu’un comme Brendan, il veut construire pour l’avenir.

«Ils ont quelques perspectives dans cette équipe qui n’ont même pas encore joué, de très bons joueurs, et il est également question de Jude Bellingham.

« Vous devez planifier pour l’avenir – Ronaldo est-il l’avenir de Man United ?

getty

Ronaldo a très bien fait pour United depuis son retour, mais Cole pense toujours qu’ils devraient le vendre

«Nous savons comment il veut jouer, Brendan Rodgers, il aime la haute presse, il aime la haute énergie, travailler sans ballon, il aime ça.

« Il éliminera les joueurs qui ne s’intègrent pas dans cette formation ou ce système, il le doit sinon il va à l’encontre de sa propre morale. »

À l’âge de Ronaldo, 36 ans, presser et travailler pour récupérer le ballon n’est pas une option viable pour l’attaquant portugais.

C’est pourquoi Cole pense que Rodgers n’a pas d’autre choix que de potentiellement déplacer l’attaquant, et il y a toutes les chances que l’Irlandais du Nord le fasse aussi.

Rodgers a montré dans le passé qu’il est prêt à prendre de grandes décisions pour le bien de l’équipe dans son ensemble – c’est exactement ce qu’il a fait au cours de sa carrière à Liverpool avec la légende du club Steven Gerrard.

À propos de Ronaldo, Cole a ajouté : « Il va toujours marquer un but, mais vous devez jouer avec ses forces et jouer avec ses forces n’est pas jouer avec les forces de Man United.

Ronaldo marquera toujours mais United sacrifie trop ailleurs pour tirer le meilleur de lui

« Man United doit être une équipe de haut niveau, ils ont besoin d’énergie, ils l’avaient la saison dernière pour être honnête, ils l’avaient.

« Ensuite, en entrant dans cette saison et en obtenant Ronaldo, vous n’allez pas refuser Ronaldo s’il veut venir à vous, donc ils doivent le monter.

« Ole, je ne pense pas qu’il ait compris comment revenir à la saison dernière et ajouter Ronaldo pour construire l’avenir.

« Ronaldo est l’homme principal maintenant et il marque tous les buts et les plus importants, mais cela ne l’a pas du tout aidé d’entrer dans cette saison avec Ronaldo. Cette saison n’a pas été bonne pour United.

GETTY

Solskjaer n’a pas été en mesure d’adapter Ronaldo à la manière dont il voudrait organiser son équipe

Même s’il s’est éloigné du rôle, Rodgers pourrait très bien être l’homme de la pirogue d’Old Trafford dans un proche avenir.

Si cela se produisait, de nombreux fans de Liverpool pourraient se sentir lésés qu’il se rende chez leurs rivaux les plus féroces après avoir dirigé les Reds de 2012 à 2015.

Cependant, Cole pense que cela ne devrait pas avoir d’importance étant donné la façon dont les managers déménagent dans n’importe quel club indépendamment des rivalités, comme l’ont montré Antonio Conte rejoignant Tottenham et Rafael Benitez se rendant à Everton après avoir dirigé respectivement Chelsea et Liverpool.

« Je ne vois pas pourquoi pas [Rodgers to Man United], oui, il était à Liverpool mais les managers bougent maintenant », a ajouté Cole.

Rodgers a dirigé Liverpool de 2012 à 2015 et leur a presque remporté la Premier League en 2014

«Les meilleurs managers vont partout maintenant, s’ils sont nécessaires et c’est le style de jeu, ils y vont.

« Brendan Rodgers convient parfaitement à ce Man United pour le moment parce que c’est ainsi qu’ils allaient sous Ole la saison dernière et je pense qu’il ajoutera à cela avec plus de connaissances. »