Brendan Rodgers attend l’approche officielle de Manchester United, mais sa décision est prise

Brendan Rodgers aurait décidé s’il quitterait le navire de Leicester City s’il se voyait proposer le poste à Manchester United.

L’ancien patron de Liverpool, Rodgers, serait le meilleur candidat de United pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer. La hiérarchie unie voit le L’Irlandais du Nord est un choix « crédible » et « progressif », selon le Manchester Evening News.

La position publique de United a toujours été de soutenir le patron norvégien, qui a succédé à Old Trafford en tant que directeur par intérim en décembre 2018. Cela reste le cas, mais le vice-président exécutif Ed Woodward s’exprimant lors de la publication des derniers résultats financiers de United a déclaré que sur- le succès sur le terrain est la « priorité absolue ».

Les officiels de United espéraient rester aux côtés de Solskjaer pour le reste de la saison, mais la nature des défaites contre Liverpool et Manchester City a changé d’humeur.

rapport de 90 minutes que « des mouvements sont faits en arrière-plan pour remplacer le gestionnaire ».

Le point de vente est d’accord avec le MEN et « comprend que United a commencé à travailler sur un plan de succession ».

90min citant une « source »: « Les choses se passent dans les coulisses depuis des semaines, le club est conscient que les choses ne peuvent pas continuer comme ça – idéalement, Ole reste jusqu’à la fin de la saison, mais cela semble de moins en moins probable . «

Les MEN insistent sur le fait que Solskjaer sera en place pour prendre les commandes lorsque United reviendra samedi contre Watford à Vicarage Road.

Mais ils cherchent des alternatives et le patron des Foxes Rodgers est en tête de liste. Et maintenant, 90 minutes rapportent que le joueur de 48 ans « est prêt à dire ‘oui’ à Manchester United, si et quand, ils l’approchent ».

Rodgers n’a signé un nouveau contrat de trois ans qu’en juillet et Leicester aurait donc droit à une indemnisation.

Les liens de Liverpool ne sont pas un problème

Rodgers était recherché par Newcastle pour conduire les Magpies dans une nouvelle ère sous la direction de leurs nouveaux propriétaires, le Fonds d’investissement d’Arabie saoudite. Il mit rapidement cette conversation au lit cependant.

Lorsqu’on lui a demandé le mois dernier si le projet de Leicester était sa seule préoccupation, il a répondu : « À cent pour cent. J’ai un contrat jusqu’en 2025, j’adore être ici.

« Je suis très chanceux. J’ai un excellent directeur général et un directeur du football avec qui j’ai une relation étroite. Et un groupe de joueurs avec qui j’aime vraiment, vraiment travailler.

«Nous avons une infrastructure ici qui nous permet de chercher à rivaliser. Tant qu’ils ne veulent pas me déplacer, je suis très heureux d’être ici au club.

Selon le rapport, des tiers ont convaincu Rodgers que l’intérêt de United est authentique et il a signalé en privé son intérêt.

Dire que United ne s’approcherait pas de Rodgers en raison de ses liens avec Liverpool est loin de la marque. Au lieu de cela, sa nomination « possible et acceptable », tandis que Rodgers lui-même ne considère pas son séjour à Anfield comme un briseur d’accord.

