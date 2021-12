Brendan Rodgers confirme l’amer coup de blessure de Ricardo Pereira après un moment d’horreur à Liverpool

Brendan Rodgers a confirmé que l’arrière latéral de Leicester, Ricardo Pereira, s’était cassé la jambe après un défi d’horreur lors de leur récent affrontement avec Liverpool.

Leicester a eu mal au cœur lors des tirs au but la semaine dernière lorsqu’il s’est retiré de la Coupe de la Ligue en quart de finale. Les Foxes avaient pris une avance de deux buts en seulement 13 minutes, mais leur joie initiale a été tempérée après que Ricardo Pereira a été remplacé par une blessure.

À la 10e minute, le Portugais a été happé par une fente dangereuse de Tyler Morton. Le jeune a été sélectionné pour commencer au milieu de terrain aux côtés de James Milner et Naby Keita, l’épidémie de Covid à Liverpool réduisant leurs options au milieu de terrain.

Malgré la nature imprudente du tacle, l’arbitre Andy Madley a jugé la faute digne d’un simple jaune.

Cependant, Pereira n’a pas pu continuer et Rodgers a récemment confirmé que le joueur de 28 ans s’était cassé la jambe.

Rodgers confirme la durée de l’absence de Pereira

« Ricardo Pereira sera [out for] six à huit semaines », a déclaré Rodgers à la suite de leur défaite contre Manchester City.

« C’est tellement frustrant pour lui de voir à quel point il a travaillé dur. Pour que l’arbitre ne voie pas ça, c’est un péroné fracturé et il a de la chance que ce ne soit pas pire.

La blessure est la dernière d’une série de malheurs subis par Pereira. Il a été absent pendant 10 mois après avoir subi une blessure au LCA en 2020. Le choc de la Coupe de la Ligue avec Liverpool était également son premier match de retour après un mois d’absence avec un problème aux ischio-jambiers.

Néanmoins, Pereira a choisi de rechercher les points positifs en réfléchissant au dernier revers. Cependant, il a reconnu la curiosité d’un simple carton jaune montré à Morton.

Pereira a écrit sur Instagram (via le Liverpool Echo) : « Perspectives. Vous pouvez dire que je devrais me sentir malchanceux après être sorti de mon jeu de retour et une partie de moi l’est.

«Mais après ce qui pourrait être un tacle de fin de saison, ce qui pourrait être un LCA, je me sens chanceux que ce ne soit rien de tout cela, même si je serai absent un certain temps.

« Comme je l’ai dit, c’est la perspective. Pour certains, ce n’était qu’un carton jaune.

Finir fort ou tout va mal ? Comment les clubs de Premier League se comporteront en seconde moitié de saison

La sortie de Liverpool s’accélère ; remplacement prêt à briller

Pendant ce temps, Neco Williams pourrait bientôt quitter Liverpool après une lutte de quelques minutes et Klopp a un remplaçant en tête, selon un rapport.

L’Athletic rapporte que Williams et Liverpool commencent à reconnaître l’effet que le manque de temps de jeu a sur le joueur.

Le joueur de 20 ans impressionne pour le Pays de Galles et a marqué lors de sa 16e sélection en novembre. Et le patron du Pays de Galles Robert Page a déjà admis que Williams devrait envisager de s’éloigner. L’Athletic rapporte maintenant que Liverpool et Williams pourraient parvenir à un accord mutuel pour vendre le joueur.

Il voudra probablement plus d’expérience, que ce soit en Premier League ou ailleurs, et pour développer sa carrière. Le Pays de Galles, quant à lui, veut que Williams soit en pleine forme avant sa campagne pour les barrages de la Coupe du monde en mars.

Malgré les discussions de sortie, l’arrière droit a récemment a insisté sur le fait qu’il se sentait heureux de rester à Liverpool. Selon ., cependant, le talent de l’académie de Liverpool, Conor Bradley, pourrait être le remplaçant de Williams.

L’arrière droit de 18 ans a déjà trois sélections seniors en Irlande du Nord à son actif. Au niveau des clubs, il s’est fait un nom dans l’équipe des moins de 23 ans de Liverpool. En tant que tel, il a eu un aperçu de l’action en équipe première cette saison.

LIRE LA SUITE: Deux attaquants sur la liste de surveillance de Liverpool alors que Michael Edwards prévoit de partir en trombe