Photo de David Price/Arsenal FC via .

Brendan Rodgers a déclaré que Leicester City aurait une tâche difficile avec Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette et Emile Smith Rowe lors de l’affrontement de samedi en Premier League avec Arsenal, tout en s’adressant au Mercury.

Après avoir encaissé 15 buts lors de leurs neuf premiers matchs de la nouvelle campagne – et avec Yannik Vestergaard qui n’a pas encore retrouvé la forme qui a fait de lui l’un des meilleurs demi-centres de la division à Southampton – vous pouvez probablement vous attendre à beaucoup d’action quand Arsenal bascule au King Stade du Pouvoir.

Lacazette joue son meilleur football de mémoire récente, Aubameyang a l’air rafraîchi, revitalisé et impitoyable dans le dernier tiers tandis que, à Smith Rowe et Bukayo Saka, Mikel Arteta a également à sa disposition deux des jeunes attaquants les plus excitants d’Europe.

Le retour tant attendu de Jonny Evans de blessure n’aurait donc guère pu arriver à un meilleur moment en ce qui concerne Rodgers.

Aubameyang et co licencieront-ils Arsenal à la victoire à Leicester?

« Les quatre premiers peuvent vous poser un gros problème, en particulier au comptoir, avec Aubameyang et son mouvement », a déclaré Rodgers, qui a également utilisé sa conférence de presse d’avant-match pour repousser les spéculations le liant à Manchester United et Barcelone.

« Lacazette lie très bien le jeu. Smith Rowe Je suis un grand fan de sa capacité à courir, de la façon dont il se déplace avec le ballon. Saka de l’autre côté aussi.

Photo de Sebastian Frej/MB Media/.

« Ils savent ce que cela signifie de jouer pour Arsenal. Ils ont beaucoup de joueurs talentueux.

Arsenal est invaincu lors de ses huit derniers matchs, répondant avec style à l’humiliante défaite 5-0 d’août contre Manchester City.

Les géants londoniens ont également balayé Aston Villa lors de leur dernier match de Premier League avec Smith Rowe, Aubameyang et Lacazette sous une forme scintillante.

Les fans de Gunners ont cependant vu leur juste part de fausses aubes ces derniers temps, et il semble trop tôt pour suggérer qu’un tournant a été franchi.

Souvenez-vous, cela ne fait que quinze jours que Lacazette a arraché un point à domicile à une équipe de Crystal Palace qui a longtemps dominé les Emirats.

Une répétition de cette performance demain et ce sera Leicester célébrant trois points de bienvenue.

Photo de Catherine Ivill/.

Dans d’autres nouvelles, « Vous fait rêver »: les nouveaux commentaires de Beckham après les liens d’Everton et de West Ham