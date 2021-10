Brendan Rodgers devient le nouveau favori pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer à Man United – Man United News And Transfer News

Alors que le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, s’accroche à son travail par les ongles, les spéculations sur son éventuel successeur vont bon train.

Et tandis que la plupart de l’attention s’est concentrée sur l’ancien patron de Chelsea Antonio Conte, l’ancien homme du Real Madrid Zinedine Zidane et Erik Ten Hag de l’Ajax, un nom relativement nouveau a soudainement émergé de l’arrière-plan pour occuper la plupart des pouces de colonne dans le national rubriques sportives de la presse.

Brendan Rodgers de Leicester City.

Beaucoup avaient radié l’Irlandais du Nord en tant que candidat en raison de son engagement précédent avec Liverpool. Comme le note The Express, il a lui-même semblé exclure cette possibilité, déclarant en 2015 « Quand vous dirigez Liverpool, vous savez que le travail à Manchester United a disparu ».

Mais c’était alors, et c’est maintenant. Et le fait est que The Express nage à contre-courant en affirmant qu’il est un candidat improbable pour le poste.

Jason Burt du Telegraph, par exemple, a déclaré: «Certaines personnalités de Man Utd ont des réserves sur Antonio Conte en tant que candidat potentiel.

« Leur préférence, en cas de changement, serait toujours un manager qui connaît bien la Premier League et, sans surprise, il y a un fort intérêt pour Brendan Rodgers de Leicester City et, dans une moindre mesure, Mauricio Pochettino du Paris Saint-Germain. »

Pendant ce temps, The Sun affirme que Rodgers est « apparemment » le premier choix de United pour remplacer le Norvégien, notant qu’il est resté timide lorsqu’il a été interrogé sur les rumeurs lors de sa conférence de presse hier.

Rodgers a déclaré: « Mon objectif est toujours ici avec Leicester et le développement du club de football et le défi des honneurs. »

Le Mail affirme également que United aime le patron de Leicester, mais pense qu’il sera difficile de l’éloigner.

« Sir Alex Ferguson – le dernier homme à avoir remporté un titre à United en 2013 – soutient Solskjaer mais continue d’avoir envie de l’ancien patron des Spurs Mauricio Pochettino et, idéalement, United aimerait un entraîneur britannique ou au moins un avec une expérience en Premier League, » Ian Ladyman écrit.

— Quelqu’un, par exemple, comme Brendan Rodgers de Leicester. Mais l’Irlandais du Nord a déjà refusé Tottenham et Newcastle. Inutile, Rodgers aimerait le travail à City lorsque Pep Guardiola partira.

À bien des égards, Rodgers correspond au profil du type de manager que la hiérarchie United serait plus susceptible de nommer à ce stade. Mais de nombreux fans seraient préoccupés par son histoire à Liverpool.

Il ne s’agit pas tant, comme l’a dit Rodgers lui-même, que la rivalité soit si féroce que les fans ne pouvaient pas accepter quelqu’un qui avait été à Anfield. Le problème réside davantage dans son incapacité à apporter le succès à Liverpool.

Certains managers surperforment avec des équipes moyennes, mais cela ne fait pas nécessairement d’eux de bons leaders d’équipes de classe mondiale. En ce sens, l’expérience de Rodgers à Liverpool suggère qu’il pourrait être un autre David Moyes, qui a fait des merveilles à Everton et West Ham mais qui ne pouvait pas imposer le respect à United.

Reste à savoir si l’intérêt de United pour le joueur de 48 ans est réel ou non. Mais c’est certainement une rumeur qui prend rapidement de l’ampleur dans la presse.