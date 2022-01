Brendan Rodgers distingue la star de Leicester qui a incarné l’effort inspirant lors de la victoire de la FA Cup

Brendan Rodgers était « ravi » que Leicester ait progressé en FA Cup dans des circonstances difficiles – ciblant un individu qui s’est adapté pour atteindre un « très haut niveau ».

Leicester a commencé sa défense de la FA Cup avec une victoire 4-1 au troisième tour contre Watford. Youri Tielemans, dont le but leur a valu la compétition la saison dernière, les a mis en avant avec un penalty à la septième minute.

James Maddison a fait 2-0 après 25 minutes, seulement pour Joao Pedro pour retirer un pour Watford deux minutes plus tard.

Mais ce n’était pas le début d’un retour et Leicester a continué à rendre son avance plus confortable. Harvey Barnes a marqué à la 54e minute et Marc Albrighton à la 85e pour confirmer leur place au prochain tour.

Considérant qu’il ne s’agissait pas d’une équipe complète de Leicester, Rodgers était vraiment satisfait de la candidature de ses joueurs – en particulier Hamza Choudhury.

Rodgers a déclaré à BBC Sport : « J’étais absolument ravi de la performance. Nous n’avions que huit joueurs seniors en forme et ils ont tous joué, et nous avions 10 produits de l’académie dans notre équipe aujourd’hui.

« De les voir entrer et jouer contre un autre club de Premier League, avec cette compréhension du jeu et ce qu’ils ont donné au jeu, j’étais absolument ravi pour eux.

« Vous considérez que Hamza Choudhury jouait au centre – quelle performance de sa part. Je l’ai appelé hier soir pour lui dire qu’il devrait y jouer plutôt au milieu de terrain. Il l’a juste accepté et a joué à un très haut niveau.

« Nous voulons tous rêver. Nous avons rêvé l’année dernière et avons remporté le trophée. Aujourd’hui, avec autant de joueurs absents, produire cette performance et ce score me rend très fier et nous sommes dans le chapeau qui est la chose la plus importante.

Claudio Ranieri réagit à la défaite face à Brendan Rodgers

Le résultat a été synonyme de plus de mauvaises nouvelles pour Watford, qui est dans une bataille de relégation et n’a désormais aucune distraction de coupe.

Maintenant, leur manager Claudio Ranieri veut qu’ils utilisent le fait qu’ils peuvent se concentrer pleinement sur la bataille de survie de la Premier League.

Il a identifié les trois prochains matchs comme étant cruciaux pour renverser la saison après avoir échoué à surmonter un obstacle difficile dans son ancien club de Leicester.

Ranieri a déclaré à BBC Sport : « Nous savions que nous devions jouer contre les derniers vainqueurs de la FA Cup. J’ai mis des joueurs et donné du repos à d’autres joueurs. C’était la première fois que certains d’entre eux jouaient ensemble.

« C’était un bon match à 2-1 mais après cela, Leicester avait plus de qualité. Mais je ne peux rien dire contre mes joueurs. Ils ont fait le maximum d’efforts et bravo à Leicester.

«Nous avons créé quelque chose de bien, mais à la fin, la qualité des joueurs de Leicester a été racontée. Ils ont marqué les buts et nous non.

«Nos trois prochains matches sont très, très importants et nous avons besoin de très bonnes performances. Notre concentration maintenant, à 100%, est sur ces trois prochains matchs. »

