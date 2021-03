Brendan Rodgers dit que le Celtic devrait faire preuve d’humilité et donner aux Rangers une garde d’honneur … mais le match pourrait même ne pas se dérouler

Brendan Rodgers pense que son ancien club Celtic devrait faire preuve d’humilité et honorer ses féroces rivaux Rangers avec une garde d’honneur ce week-end – mais il n’est toujours pas clair si le derby Old Firm se déroulera.

Les hommes de Steven Gerrard ont scellé le titre de Premiership écossais plus tôt ce mois-ci, et bien qu’il s’agisse peut-être de leur 55e couronne écossaise, c’est la première en une décennie après neuf ans de domination de leurs rivaux locaux.

Getty Images – Getty Les champions écossais des Rangers affrontent de féroces rivaux le Celtic ce week-end, mais le match pourrait même ne pas se dérouler

Il y a des craintes, cependant, que le derby très attendu de ce week-end pourrait être annulé en raison des préoccupations de plus de rassemblements de masse parmi les fans.

Si le match se déroule, Rodgers dit que son ancien club devrait reconnaître sa classe et reconnaître le triomphe historique des Rangers.

Il a déclaré à Sky Sports: «Mon sentiment est toujours que vous devez faire preuve d’humilité et de classe et être une équipe sportive.

«Je ne peux jamais oublier quand j’étais à Chelsea en tant que jeune entraîneur et lors de cette première saison avec Jose [Mourinho] ils ont remporté le titre.

«Je me souviens être allé à Old Trafford pour regarder le match ce soir-là et je suis sûr que les joueurs de Man United ne voulaient pas le faire. [a guard of honour].

«Cela a dû être vraiment, vraiment difficile, mais cela vous a montré la classe de Sir Alex [Ferguson] et vous a montré son humilité.

Groupe SNS Le Celtic était tout simplement imparable sous Rodgers, qui a remporté sept trophées pendant son séjour à Parkhead

«C’était sportif mais cela peut aussi vous donner une grande motivation pour aller de l’avant. C’est quelque chose que pour moi – malgré la rivalité, malgré la difficulté – vous devriez le faire et ensuite l’utiliser comme motivation.

Le Premier ministre Nicola Sturgeon a révélé lundi qu’une décision sur le déroulement du match n’avait pas encore été prise.

Elle a déclaré: «Aucune décision finale n’a encore été prise. Je salue les déclarations des Rangers et du Celtic.

«Bien sûr, ce sont les fans des Rangers qui se sont rassemblés il y a une semaine.

«J’espère que les clubs continueront cela au cours des prochains jours. Il ne peut pas s’agir d’une seule déclaration, puis c’est fait. Comme nous le savons, d’après notre expérience de l’année dernière, ces communications sont vraiment importantes sur une base continue.

Getty Images – Getty Les fans des Rangers ont célébré à l’extérieur d’Ibrox et Nicola Sturgeon craignent que d’autres rassemblements ne s’ensuivent au derby Old Firm ce week-end

«J’ai parlé au chef de la police la semaine dernière de son point de vue sur ce qui pourrait se passer si le match Old Firm se poursuivait. Le secrétaire à la justice a été en contact avec la police et nous serons en contact avec la police au cours de cette semaine.

«Ils auront leur propre intelligence quant à savoir s’il leur semble que les fans suivent dans l’ensemble les conseils des clubs et restent à la maison, ou s’il y a un risque important que les fans sortent pour se rassembler.

«Sur la base de tout cela, nous devrons porter un jugement.

«Je ne veux jamais me tenir ici et dire que » les matchs de football ne peuvent pas avoir lieu « ou que toute autre chose que nous apprécions dans la vie ne peut pas aller de l’avant, mais c’est la réalité tant que nous sommes encore dans cette position.

«Les grands rassemblements présentent un risque de transmission et nous essayons de le réduire le plus possible afin de pouvoir ouvrir toutes les choses que nous aimons faire.»