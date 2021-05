Brendan Rodgers dit qu’il RESTE “ 200% ” à Leicester lorsqu’on l’interroge sur les liens de Tottenham après avoir raté le top quatre

Brendan Rodgers a apaisé les craintes des supporters de Leicester et a déclaré qu’il restait “ 200% ” au club.

Rodgers a guidé les Foxes vers leur toute première FA Cup la semaine dernière en battant Chelsea 1-0 devant 21 000 spectateurs à Wembley.

Les célébrations de la finale de la FA Cup de Brendan Rodgers et de Khun Top étaient saines pour tous les fans

Il a depuis été lié à un déménagement à Tottenham, qui a battu Leicester 4-2 le dernier jour de la saison, leur refusant la voie vers la Ligue des champions de la saison prochaine.

Les Spurs recherchent un nouveau manager depuis leur séparation avec Jose Mourinho, et il a été suggéré que Rodgers pourrait être ciblé.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait rassurer les fans de Leicester, Rodgers a déclaré à Sam Matterface de talkSPORT: «Ouais, 200%. J’adore ça ici.

«Tottenham est un club qui est l’un des plus grands clubs d’Europe, c’est un club fantastique, le stade est incroyable, ils ont de grands joueurs et évidemment ils chercheront un entraîneur cet été.

Rodgers a été déçu de manquer de peu la qualification de la Ligue des champions

«Mais pour moi, j’adore ça ici.

«Nous sommes au milieu d’un projet dans lequel nous sommes depuis deux ans et demi.

«Tout ce qui m’intéresse maintenant, c’est de partir, de réfléchir sur le match, de faire une pause, de récupérer – ça a été deux saisons intenses.

“Et puis prêt, remettez en place un plan pour la saison prochaine, revenez prêt à vous battre à nouveau et défiez l’élite.”

Rodgers veut continuer son travail à Leicester

L’ancien propriétaire du Crystal Palace, Simon Jordan, a déclaré plus tôt cette semaine que Rodgers ne devrait même pas envisager de passer aux Spurs.

«Tottenham n’est pas un mouvement ascendant pour lui. C’est un mouvement latéral, dans une certaine mesure », a déclaré Jordan à talkSPORT.

«Si vous adoptez tous les ingrédients que Tottenham Hotspur devrait être, ce serait un mouvement ascendant, mais cela devrait être, serait et pourrait être.

«La réalité est que Leicester est un bien meilleur club de football à bien des égards. Je l’ai dit plus tôt dans la saison, Leicester est un club de football brillant et une meilleure équipe que Man United, tout le monde a pris les armes au fait que j’ai fait cette observation et ils ont battu United en demi-finale de la coupe.

Le président de Tottenham, Daniel Levy, est à la recherche d’un nouveau manager

«Brendan a fait en sorte que le football sache quand s’en tenir et quand tordre et Tottenham n’est pas un travail assez important pour potentiellement passer de Leicester à Tottenham, surtout quand vous devez travailler avec Daniel et travailler sous le régime de Daniel.

«Vous n’avez pas cet amour d’un propriétaire qui s’en remettra à vous et vous donnera ce que vous voulez. Vous avez Daniel qui opère comme il le fait, ce qui est parfois bon sur le plan économique pour Tottenham, mais pour le moment, ce n’est pas bon pour les réalisations de Tottenham.

“Leicester a fait quelque chose que Tottenham n’a pas fait depuis 13 ans, c’est gagner une coupe.”