Brendan Rodgers envoie un coup à la Conference League après la défaite de Leicester

Brendan Rodgers a envoyé un coup sûr à l’Europa Conference League après la défaite 3-2 de Leicester contre Napoli.

Les Foxes sont entrés dans le match au stade Diego Armando Maradona en tête du groupe C de la Ligue Europa avec huit points. Mais une mauvaise performance défensive les a vus sortir de la compétition et entrer dans la première ECL.

Leicester a pris du retard à seulement quatre minutes alors qu’Adam Ounas a battu Kasper Schmeichel avec une finition composée. Napoli a doublé son avance à la 24e minute, avec l’arrière gauche Ryan Bertrand le coupable.

Il a gardé Andrea Petagna en jeu, permettant à l’Italien de jouer avec Elif Elmas pour un simple but.

Leicester a montré une menace offensive et en a retiré une contre Jonny Evans peu de temps après. Il a tiré de l’intérieur de la surface après que Napoli n’ait pas réussi à faire face à un coup franc.

Les hommes de Rodgers étaient à égalité six minutes plus tard lorsque Kiernan Dewsbury-Hall a frappé une volée du pied gauche dans le coin inférieur. Mais Elmas et Napoli ont eu le dernier mot, le joueur de 22 ans terminant à sa gauche après avoir pris une belle touche. Le ballon n’aurait pas dû être autorisé à l’atteindre car Harvey Barnes n’a pas fait assez pour empêcher le centre initial.

Cette défaite signifie que Leicester termine troisième du groupe C, derrière le Spartak Moscou et Naples.

Ils participeront à la Conference League aux côtés de Tottenham d’Antonio Conte.

Lors d’une interview d’après-match avec BT Sport, Rodgers a déclaré : « C’est un manque de confiance. Il faut revenir à l’essentiel et être agressif. C’est difficile quand vous encaissez des buts parce que cela vous épuise.

« Nous avons fait preuve de résilience, mais nous ne devrions pas être dans ces positions en premier lieu. Nous voulons être devant et dominer les matchs. Nous avions assez de qualité pour gagner le groupe.

Rodgers dans la fouille de l’Europa Conference League

Le manager a ensuite envoyé un coup apparent à leur nouvelle compétition européenne. « Je dois être honnête, je ne sais même pas quelle est la compétition, en toute honnêteté », a-t-il déclaré.

« J’étais concentré sur la Ligue Europa, en remportant ce groupe ou à tout le moins en terminant deuxième.

« Donc, avec tout le respect que je dois à la compétition, je ne suis pas vraiment sûr de ce que c’est. Mais je suis sûr que nous le saurons bien assez tôt.

« Je dois être honnête, je ne sais même pas quelle est la compétition. « J’étais concentré sur la Ligue Europa, en remportant ce groupe, à tout le moins en terminant deuxième. » Brendan Rodgers admet que Leicester doit mieux se défendre alors qu’il se prépare à entrer dans l’#UECL pic.twitter.com/lsKOhQLd9Q – Football sur BT Sport (@btsportfootball) 9 décembre 2021

Leicester a eu la chance de se qualifier pour le prochain tour de la Ligue Europa même après le coup de sifflet final à Naples. Le Legia Varsovie a écopé d’un penalty dans les arrêts de jeu contre le Spartak, ce qui aurait pu changer le classement final du groupe.

Sur le coup franc, qui a été raté par l’homme de Legia Tomas Pekhart, Rodgers a ajouté : « Je viens d’en entendre parler maintenant. Il s’agit de prendre soin de soi.

« Au cours des six matchs, nous sommes tellement inexpérimentés au niveau et découvrons la demande du football européen.

« Il y aura du positif pour les jeunes joueurs, mais nous n’avons pas été assez bons pour nous qualifier. C’est notre responsabilité et ma responsabilité. Vous devez faire votre propre travail.

Le prochain match de Leicester sera contre Newcastle en Premier League dimanche.

LIRE LA SUITE: Arsenal et Leicester repoussés alors que Prem as insiste sur le fait qu’il est « installé » dans le club actuel