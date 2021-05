Brendan Rodgers et Khun Top s’embrassent alors que Leicester City célèbre son triomphe en FA Cup

Leicester City est apparu ce week-end non seulement comme vainqueur de la FA Cup, mais aussi comme champion du jeu dont tous les fans de football sont tombés amoureux.

En battant Chelsea pour remporter la première FA Cup de leur histoire, Leicester s’est annoncé comme l’antidote à la peste avide d’argent qui ravit le football – preuve que le jeu devrait concerner les fans, pas les finances.

BT Sport

Brendan Rodgers et le propriétaire de Leicester City, Khun Top, se sont embrassés après la victoire de l’équipe en FA Cup contre Chelsea

Je ne peux pas avoir été la seule personne en larmes à regarder Brendan Rodgers embrasser le propriétaire du club Aiyawatt ‘Top’ Srivaddhanaprabha.

Les yeux étaient rivés sur Khun Top tout au long du match, les caméras de télévision retournant souvent vers le propriétaire des Foxes qui a repris le flambeau de son défunt père pour guider Leicester vers plus de succès – toujours contre toute attente.

Et pourtant, le propriétaire n’a pas attiré l’attention.

À plein temps, avec le succès de leur tasse confirmé, il y avait une pompe de poing du propriétaire avant qu’il ne regarde vers le ciel, les mains jointes dans un geste semblable à une prière, alors qu’il prenait un moment pour se souvenir de son père bien-aimé, Khun Vichai. .

.

Les célébrations de la finale de la FA Cup de Brendan Rodgers et de Khun Top étaient saines pour tous les fans

L’un des stands de Wembley inoccupé par les fans portait une énorme bannière du défunt propriétaire, tandis que dans le gestionnaire de construction, Rodgers expliquait comment lui et l’équipe jouaient dans la mémoire de Vichai et cherchaient à le rendre fier en soulevant un autre trophée.

Après avoir laissé les joueurs avoir leur moment, célébré devant des supporters de retour en liesse pour la première fois depuis trop longtemps et soulevé la FA Cup dans une rafale de banderoles blanches et bleues et de pièces pyrotechniques, l’homme d’affaires thaïlandais s’est discrètement introduit sur le terrain.

Ce n’est que lorsque le gardien Kasper Schmeichel l’a remarqué et qu’il s’est également impliqué dans les célébrations. Il étreignit joueur après joueur avant de se diriger vers Rodgers, qui se rencontra dans une longue étreinte.

C’était un beau moment, mais peut-être ce qui le rendait encore plus spécial, c’est qu’il contrastait fortement avec ce qui se passe ailleurs en Premier League et dans le football européen au sens large.

Manifestations de Manchester United contre les Glazers, colère d’Arsenal envers Stan Kroenke, les fans de Liverpool critiquant l’avidité de FSG, les supporters de Tottenham sont même descendus dans les rues du nord de Londres quelques heures avant le coup d’envoi de la finale de la FA Cup pour dire à ENIC et Daniel Levy de se perdre, avec des bannières moqueuses. la devise du club: «Oser est trop cher».

Et pourtant, nous avons ici un propriétaire qui est aussi aimé des supporters et de leurs héros sur le terrain, qui vient de remporter la toute première FA Cup du club en 137 ans d’histoire.

Alors que les “ six grands ” de la Premier League ont tous des ambitions qui dépassent apparemment la Premier League et la Ligue des champions, avec leurs plans ratés de Super League européenne, Leicester a discrètement prouvé pourquoi le football est connu sous le nom de “ The Beautiful Game ”.

Une victoire improbable et historique du titre de Premier League et maintenant une victoire en FA Cup en l’espace de six saisons, ils ne sont plus les outsiders des autres fans et peut-être que ces autres clubs le croient.

Actualités Sky Sports

Les propriétaires de Tottenham restent impopulaires parmi les fans qui ont manifesté samedi avant la FA Cup

.

Les fans de Man United ont protesté contre les propriétaires du club à la suite des plans controversés de la Super League européenne

.

Des milliers de fans d’Arsenal ont également manifesté devant les Emirats après l’annonce de la Super League

Ils se frayent un chemin dans les quatre meilleurs clubs de Premier League, et ils le font comme nous le voulons tous. Pas de méga millions dépensés, pas de dépenses excessives inutiles et de gros flops.

King Power a une dévotion à son club probablement inégalée dans toute la Premier League. Ils ont investi dans les installations du club, cru en un manager, investi dans les bons joueurs et construit une équipe qui s’avère une nuisance pour le reste des grands garçons anglais.

C’est une relation propriétaire / gérant, propriétaire / joueur et propriétaire / fan dont rêve chaque supporter.

Khun Vichai et maintenant Khun Top ne sont pas des «Silent Stan», ce sont des dirigeants très présents d’un club, et leur succès ne pourrait être plus mérité.

Il est maintenant temps pour les autres propriétaires de la ligue de se lever et d’en prendre note.

.

Leicester a rendu hommage au défunt propriétaire Khun Vichai au stade de Wembley

.

La solide relation de Khun Top avec les joueurs et les fans de Leicester était pleinement visible alors que les Foxes remportaient la FA Cup

Comme le disait la légende de Manchester United Rio Ferdinand sur BT Sport, tandis que Khun Top étreignait Rodgers comme un frère: «À une époque où les relations entre les propriétaires, les joueurs et les fans sont si fracturées, voir ce que nous voyons ici est tellement rafraîchissant.

“Je ne pense pas qu’il y ait un club plus connecté de haut en bas que ce que nous voyons avec ce club.”

“Il y aura quelques grands clubs là-bas, et certains pour lesquels j’ai joué qui seront jaloux et envieux de ces propriétaires”, a ajouté l’ancien milieu de terrain de Chelsea et de Liverpool, Joe Cole.

«Vous pouvez être des propriétaires absents, mais c’est ce que vous voulez, c’est ça le football, la collaboration entre tout le monde au club.

OFFRE REJETÉE

Daniel Ek confirme qu’il a fait une offre pour Arsenal, estimée à 1,8 milliard de dollars

drame

Leicester remporte la FA Cup: des scènes émotionnelles alors que les renards célèbrent la victoire à Wembley – réaction

SINCÈRE

Emotionnel Gary Lineker donne une réaction touchante au triomphe de Leicester en FA Cup

Drame

Leicester remporte la première FA Cup avec la fusée Tielemans alors que le VAR exclut le but tardif de Chelsea

Officiel

Dyche confirme que Burnley a déposé un rapport à la FA sur l’incident d’Alioski contre Leeds

Le respect

Lewandowski rend un hommage élégant à Gerd Muller après avoir battu un record de buts incroyable

«C’est comme l’a dit Sir Alex Ferguson, il faut que tout le monde pointe dans la bonne direction et ce club amène tout le monde vers l’homme, la femme et l’enfant dans la bonne direction.

«Je ne pense pas que vous verrez un autre propriétaire venir sur le terrain et être aimé comme cet homme a été aimé, être embrassé comme il l’a été.

“Ils soutiennent le club, ils soutiennent les managers et il y a un visage, c’est la différence”, a déclaré Ferdinaind.

«Je pense que de nombreux autres propriétaires peuvent en tenir compte.»