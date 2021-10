Brendan Rodgers et Mauricio Pochettino nommés candidats au prochain manager de Manchester United

Le manager de Leicester City Brendan Rodgers et le patron du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino sont candidats pour être le prochain manager de Manchester United, selon Jason Burt du Telegraph.

Le patron actuel, Ole Gunnar Solskjaer, subit actuellement une forte pression et, naturellement, de nombreuses discussions sont en cours pour savoir qui pourrait le remplacer.

Antonio Conte est le candidat évident et clairement la meilleure option disponible, mais il semble que les Diables rouges pourraient chercher ailleurs.

Il y aurait un intérêt particulièrement fort pour Brendan Rodgers et, dans une moindre mesure, Mauricio Pochettino.

Expérience de Premier League importante

Le rapport indique qu’un manager avec une expérience en Premier League serait important pour Manchester United – qui aurait donné trois matchs à Solskjaer pour sauver son emploi.

Gagner deux de ces matchs pourrait suffire au Norvégien, mais reste une grande demande avec Tottenham Hotspur, Atalanta et Manchester City comme adversaires.

Antonio Conte, Brendan Rodgers et Mauricio Pochettino ont tous été impliqués vers le sommet de la Premier League au fil des ans – Conte l’a levé lors de sa première saison avec Chelsea.

On prétend que le club a parcouru les chiffres de Conte et a décidé que cela pourrait être trop cher. Conte exigera probablement qu’il prenne plus de contrôle sur le club que les managers précédents, qu’il veuille amener de nombreux membres du personnel avec lui – un problème lorsqu’il était en pourparlers avec Tottenham Hotspur au cours de l’été – et pourrait également exiger plusieurs signatures.

Cependant, cela soulève également la question de savoir pourquoi Rodgers et Pochettino sont examinés avec leurs clubs susceptibles de ne pas vouloir les laisser partir, obligeant United à payer une indemnisation dans tous les cas – les deux seraient moins exigeants que Conte est la réponse rapportée.

Quoi qu’il en soit, Burt suggère que la décision de Manchester United d’accorder plus de temps à Solskjaer pourrait être influencée par la nécessité de gagner plus de temps dans la recherche du prochain manager de Manchester United.

Les Diables rouges ont pris contact avec certains agents de premier plan qui pourraient avoir des candidats potentiels comme clients.

Cependant, il reste peu d’espoir que Solskjaer puisse renverser la vapeur.

Je ne peux pas me permettre que les choses tournent mal cette fois

Manchester United est loin d’être là où il devrait être depuis bien trop longtemps maintenant. Il y a eu des indices de succès imminent, et finalement, Ole Gunnar Solskjaer, pour la plupart, a fait un travail positif au club.

Cela dit, il s’est clairement effondré cette saison, le football a été atroce et on sent qu’il est inévitable qu’il quitte son poste de manager, malgré avoir signé un nouveau contrat plus tôt dans l’année.

La nomination d’Antonio Conte serait en contradiction avec la configuration actuelle d’Old Trafford et il est facile de comprendre pourquoi la hiérarchie de Manchester United voudrait chercher ailleurs.

Le problème est – comme c’est le cas avec Brendan Rodgers et Mauricio Pochettino – presque toutes les autres options ne sont pas disponibles.

Il est temps que Manchester United commence à agir comme le nom qu’ils portent, et si cela signifie à nouveau des changements à grande échelle dans la hiérarchie, ils doivent le faire s’ils veulent réussir.

