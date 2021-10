Brendan Rodgers explique comment Leicester a tenu Cristiano Ronaldo à distance lors de la victoire de Man Utd

Cristiano Ronaldo a eu une journée de repos alors que Manchester United a été battu à Leicester (Photo: .)

Le patron de Leicester, Brendan Rodgers, a félicité ses joueurs pour avoir refusé de se laisser entraîner dans le battage médiatique et l’hystérie entourant Cristiano Ronaldo lors de leur victoire 4-2 sur Manchester United, l’opposition se vantant d’un « énorme talent » sur tout le terrain.

Mason Greenwood a sorti l’impasse avec une frappe à longue distance tonitruante, mais Youri Tielemans a rapidement égalisé et United s’est effondré dans les 20 dernières minutes au King Power Stadium, avec Caglar Soyuncu, Jamie Vardy et Patson Daka tous sur la feuille de match.

Marcus Rashford a marqué à son retour pour donner une lueur d’espoir aux Red Devils à la 82e minute, mais les Foxes ont tenu bon pour condamner les visiteurs à une quatrième défaite en huit matchs.

Le résultat met encore plus de pression sur Ole Gunnar Solskjaer avec United à la cinquième place du classement, à cinq points du leader de la Premier League Chelsea.

Solskjaer aura désespérément besoin d’héroïsmes de la part de Ronaldo, comme ce fut le cas lors de la victoire de United en Ligue des champions contre Villarreal le mois dernier, mais les Portugais ont rarement menacé et coupé une figure frustrée au coup de sifflet à temps plein.

Lorsqu’on lui a demandé comment Leicester avait réussi à tenir Ronaldo à distance, Rodgers a expliqué: « La conscience de vos défenseurs est que vous devez être concentré tout au long du processus.

«Il y a un moment juste à la fin où il semblait qu’il entrait.

« Le jeu de Cristiano a changé au cours des dernières années, d’être un dribbleur à cet incroyable buteur où la plupart de ses buts viennent de l’intérieur de la surface, c’est donc comme ça que ça va être pour lui à certains moments du match.

« Vous devez vous soucier de plus que de lui, car vous avez Bruno Fernandes derrière le score en milieu de semaine, Cristiano avec un triplé, Mason vous voyez son but, quelle frappe et quel jeune joueur il est , alors vous avez des gars comme Jadon Sancho et Marcus pour entrer dans le match.

«Ils ont un énorme talent, dans l’ensemble, en tant qu’équipe, vous devez être tellement synchronisé dans votre presse pour essayer d’empêcher le ballon de leur arriver. Quand ils arrivent là-bas, ce qu’ils feront parfois, vous devez être tellement concentré et heureusement, nous avons fait du bon travail.

Leicester de Rodgers a battu United 4-2 au King Power Stadium (Photo: .)

Rodgers a décrit Ronaldo comme un » modèle de rôle remarquable, il ne fait aucun doute que le vétéran fringant s’avérera une menace pour les équipes adverses tout au long de la saison malgré ses performances décevantes à Leicester « .

« C’est un modèle remarquable pour tous les joueurs », a ajouté le Nord-Irlandais.

« Quel défenseur pour chaque joueur, jeune et vieux, comment prendre soin de soi, comment consacrer sa vie à sa carrière, avoir cette faim, cette ambition, cette motivation, cette volonté de gagner et de réussir.

« C’est un joueur qui sera toujours un danger et vous le voyez déjà dans ses chiffres, il marque des buts. »

United espère retrouver le chemin de la victoire mercredi soir lorsqu’il accueillera l’équipe de Serie A Atalanta en Ligue des champions.

L’Atalanta est en tête du groupe F après deux matchs, tandis que les Red Devils occupent la troisième place après leur victoire spectaculaire sur Villarreal.



