Brendan Rodgers feu vert pour Man Utd alors que la clause de sortie donne à Glazers une confiance solide dans le successeur de Solskjaer

Manchester United s’est vu accorder une voie claire pour nommer Brendan Rodgers en remplacement d’Ole Gunnar Solskjaer après avoir pris connaissance d’une clause de sortie clé dans le contrat de l’Irlandais du Nord à Leicester.

Solskjaer ressent fortement la chaleur à Old Trafford après une série de résultats alarmants. En effet, alors que la défaite 2-0 à domicile de samedi contre Manchester City n’était peut-être pas un score aussi important que celui infligé par Liverpool, le fossé en classe était évident. Cela signifie que United a subi une sixième défaite lors de ses 12 derniers matchs – une forme tout simplement inacceptable.

Après avoir signé trois stars de classe mondiale au cours de l’été, les attentes ont été considérablement augmentées à Old Trafford cette saison. Au lieu de cela, United est à neuf points du leader Chelsea, ayant également été exclu de la Coupe de la Ligue.

Et sans l’héroïsme de Ronaldo, ils seraient également dans un trou en phase de groupes de la Ligue des champions.

De manière réaliste, la Ligue des champions – malgré des doutes persistants sur leur qualité – ou la FA Cup restent leurs avenues de trophées les plus probables.

Cependant, le bruit concernant l’avenir de Solskjaer s’est intensifié de semaine en semaine – et semble maintenant avoir atteint son paroxysme.

Et des doutes croissants sur son avenir viennent au milieu des affirmations selon lesquelles Cristiano Ronaldo s’inquiète de la chute du club.

Malgré tout cela, le Norvégien semble toujours soutenu au niveau des conseils d’administration. À cette fin, un rapport publié plus tôt cette semaine a révélé comment l’absence d’un plan B signifiait que Solskjaer était susceptible de conserver son poste pour le moment.

De plus, avec deux de leurs options préférées – Erik Ten Hag et Mauricio Pochettino – toutes deux hors menu, il semble que Solskjaer soit susceptible d’obtenir un sursis à exécution.

Maintenant, cependant, le Daily Star a révélé que leur troisième option pour prendre en charge, le patron des Foxes, Rodgers, serait ouvert à une approche.

De plus, une clause du contrat de Rodgers donne aux propriétaires de United, la famille Glazer, la ferme conviction qu’un accord peut être conclu.

Selon le rapport, la clause accorde à Rodgers la permission de parler à toute équipe qui se rapproche si elle est actuellement en Ligue des champions.

Et selon le Star, United n’hésiterait pas à déclencher cette clause si la hache tombait sur Solskjaer.

Cela laisserait encore United devoir négocier un accord avec Leicester pour Rodgers.

Cependant, le journal indique que Rodgers a le sentiment d’avoir poussé Leicester aussi loin qu’il le pouvait. Pendant son séjour là-bas, il a mené le club à deux cinquièmes places. Ils ont également remporté la FA Cup la saison dernière.

McManaman doute de Rodgers à United

Un homme qui doute des chances de Rodgers de déménager à Old Trafford est Steve McManaman.

Soulignant son ancienne association avec ses rivaux de Liverpool, McManaman affirme qu’une telle décision est interdite.

« Je ne vois pas Brendan y aller », a-t-il déclaré à Horseracing.net, par MEN. « Je pense qu’il a les références, oui, mais je pense que son histoire avec Liverpool serait trop pour tout le monde. »

Un autre concurrent, Zinedine Zidane, a également du mal à voir l’attrait du mouvement, affirme l’ancien ailier anglais.

« Je n’ai pas parlé à Zizou depuis un moment mais je ne pense pas qu’il parle anglais. Et je ne sais pas si c’est un travail qui lui plairait », a-t-il ajouté. « Il mène une belle vie à Madrid. Déraciner et venir à Manchester serait une grande demande pour lui et sa famille. »

