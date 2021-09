Brendan Rodgers identifie le problème de James Maddison après l’avoir accroché à la mi-temps

in

Brendan Rodgers pense que James Maddison a juste besoin de temps après un mauvais début de saison prolongé par la défaite 2-1 de Leicester à Brighton – où le milieu de terrain a été accroché à la mi-temps.

Neal Maupay a donné l’avantage aux hôtes depuis le point de penalty à la 35e minute, envoyant Kasper Schmeichel dans le mauvais sens. Puis Danny Welbeck a doublé l’avance de Brighton juste après la pause avec une tête au bon moment.

Jamie Vardy en a retiré un pour Leicester avant d’avoir deux égaliseurs exclus lors des phases finales. Harvey Barnes a été jugé hors-jeu et obstruant le gardien de but à deux reprises.

Maddison n’a pas eu d’impact significatif sur le match et a été remplacé par Ademola Lookman à la pause, qui a joué un rôle dans le premier but de son équipe.

Le Leicester Mercury a donné à Maddison une note de 4/10 et a décrit sa performance comme « travaillée ».

Après six matchs, il attend toujours son premier but ou passe décisive après avoir marqué 11 fois et récolté 1o passes décisives la saison dernière.

“(Vous devez donner à Maddison) Du temps, de la patience, du soutien. C’est comprendre que peu importe à quel point quelqu’un est confiant et à quel point il est bon, il y aura toujours une période dans sa carrière où la confiance n’est pas tout à fait là », a insisté Rodgers.

« Il faut toujours les ramener à l’essentiel. Vous devez travailler vos chaussettes et travailler encore plus dur. J’ai toujours l’impression que si vous faites cela, cela vous donne confiance. Je l’ai vu si souvent.

«C’est un talent brillant et il a joué de nombreux matchs fantastiques pour Leicester et il le fera. Il est juste dans un petit moment où cela ne se passe pas tout à fait pour lui. »

Les cinq principaux partenariats d’experts – Jimmy Greaves, Gary Neville, Jamie Carragher et plus

Graham Potter ravi

Le manager de Brighton, Graham Potter, était ravi après une quatrième victoire lors des cinq premiers matches. Cela les a laissés quatrièmes de la Premier League, à un point des leaders.

«C’est un excellent trois points pour nous devant nos propres supporters. Je pensais qu’ils étaient incroyables aujourd’hui, nos fans, nous ont soutenus et nous ont aidés quand nous en avions besoin », a déclaré Potter.

«Je pense que nous avons bien joué, nous avons bien joué pour prendre l’avantage et nous avons dû bien faire beaucoup de choses – défendre, attaquer, le peu entre les deux – nous l’avons bien fait.

«Évidemment, Leicester est une équipe de qualité. Ils ont bien réagi, ils ont marqué un bon but et il fallait s’accrocher, il fallait un peu de chance. Les marges qui nous ont échappé l’an dernier étaient en notre faveur aujourd’hui et nous avons réussi à nous accrocher pour trois points fantastiques.

« Il n’y a pas moyen d’y échapper, c’est un bon début de notre part, mais c’est tout. C’est un début et il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais nous sommes ravis du total des points jusqu’à présent. »

LIRE LA SUITE: Chelsea prêt à ” accélérer ” alors que Liverpool, Man Utd également touché dans la saga des transferts