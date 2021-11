Brendan Rodgers: Manchester United cherche à remplacer Ole Gunnar Solskjaer par le patron de Leicester City – Man United News And Transfer News

Le patron de Leicester City, Brendan Rodgers, pourrait se retrouver à remplacer le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, selon les rapports.

Il y a eu beaucoup de spéculations sur qui se tiendra dans la pirogue à Old Trafford, mais le rapport ci-dessous affirme que tout a été décidé.

Selon 90 minutes, Rodgers est déjà prêt à accepter le poste de United s’ils le contactent pour remplacer Solskjaer.

Il est entendu que la hiérarchie du club a perdu patience récemment et travaille en coulisses pour remplacer le légendaire Norvégien.

90 minutes affirment que les Red Devils ont pris la décision de travailler sur le plan de succession après les défaites embarrassantes contre Liverpool et City.

Une source a déclaré: « Les choses se passent dans les coulisses depuis des semaines, le club est conscient que les choses ne peuvent pas continuer comme ça – idéalement, Ole reste jusqu’à la fin de la saison, mais cela semble de moins en moins probable. »

On pense que Rodgers a le plus de soutien à Manchester United malgré d’anciens liens avec ses rivaux féroces Liverpool et a répondu positivement aux demandes de renseignements.

L’homme de Leicester City pense qu’il ne peut pas refuser une approche de United et bien que son club n’en soit pas content, ils comprennent qu’il serait difficile de le garder.

90 minutes insistent sur le fait que le conseil d’administration a des opinions divergentes sur le moment de nommer Rodgers, certains souhaitant que cela soit fait maintenant, tandis que d’autres espèrent que Solskjaer pourra survivre jusqu’à la fin de la saison.

Il est prudent de dire que 90 minutes ne sont pas aussi importantes ou réputées que Sky Sports ou la BBC, il serait donc judicieux de prendre les nouvelles avec une pincée de sel.

Rodgers est le nom le plus mis en avant, mais suggérer que c’est un accord conclu est plutôt surprenant compte tenu de tout ce qui se passe encore.

Les partisans préféreraient probablement Erik ten Hag de l’Ajax à tout autre candidat, mais le temps dira ce que le conseil d’administration décidera.