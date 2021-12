Brendan Rodgers « ne sait pas ce qu’est la Ligue Europa Conference » et admet que le « naïf » Leicester n’a même pas envisagé la possibilité d’une sortie du groupe de la Ligue Europa

Brendan Rodgers admet qu’il ne sait pas ce qu’est la Ligue Europa Conference après que Leicester a été renvoyé à la compétition de troisième niveau jeudi soir.

Les Foxes ont été exclus de la Ligue Europa de manière dramatique, perdant 3-2 contre Napoli avant que Legia Varsovie ne rate un penalty de dernière minute qui aurait envoyé Leicester lors de leur défaite contre le Spartak Moscou.

Rodgers a clairement exprimé ses réflexions sur la conférence Europa

Après avoir terminé troisième du groupe C, les hommes de Brendan Rodgers participeront désormais aux barrages de la Ligue Europa de la Conférence en février contre les équipes de deuxième place de la compétition, qui pourraient inclure Tottenham.

Et après la défaite contre Naples, Rodgers insiste sur le fait qu’il n’a même pas envisagé la possibilité de ne pas se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa.

Lorsqu’on lui a demandé si gagner l’Europa Conference League était désormais la priorité, Rodgers a déclaré à BT Sport : « Je dois être honnête, je ne sais même pas quelle est la compétition.

« En toute honnêteté, j’étais concentré sur la Ligue Europa et la victoire de ce groupe, ou à tout le moins la deuxième place, donc avec tout le respect que je dois à la compétition, je ne sais pas ce que c’est. Mais je suis sûr que je le saurai bien assez tôt.

Rodgers ne s’attendait pas à terminer troisième du groupe

Sur un autre affichage sous la normale, en particulier en défense, Rodgers a dénoncé la naïveté de son équipe.

Il a déclaré : « Je pense qu’il y a beaucoup de naïveté dans notre équipe, beaucoup de jeunes joueurs, et évidemment il y a eu une plus grande demande pour eux cette saison.

«Nous avons joué à un certain nombre de systèmes et de formes et individuellement, il s’agit d’être capable d’avoir cette mentalité pour suivre un coureur ou aller avec un coureur ou arrêter un centre.

« Mais il est de ma responsabilité de trouver cette solution. Ce soir, j’ai senti que nous étions bons offensivement, mais c’est loin d’être suffisant.

« J’ai dit aux joueurs ‘si nous pouvons juste resserrer les écarts et faire l’autre côté du jeu – faire plus pour bloquer les tirs et être plus agressifs’.

Leicester s’est retiré de son groupe de la Ligue Europa, bien qu’il ait dominé le groupe avant le coup d’envoi

« Nous devons faire plus.

«Pour le troisième but, vous devez suivre le coureur et si vous le faites, vous arrêtez le centre. Ce sont les bases du jeu que nous ne faisons pas si bien.

«Je suis ravi pour Kiernan parce qu’il est entré dans l’équipe et qu’il a très, très bien fait. Pour des gens comme lui, c’est une nouvelle expérience et jouer contre une très bonne équipe.

«Mais nous avons donné des buts vraiment bon marché.

« Nous avons également eu de grandes chances – la chance de James (Maddison) juste après son troisième but est une chance énorme et nous sommes également déçus par d’autres opportunités, mais finalement nous n’avons pas assez bien défendu. »

