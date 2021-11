Brendan Rodgers nouveau favori pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer en tant que manager de Manchester United

Le manager de Leicester City, Brendan Rodgers, est devenu le favori pour succéder à Manchester United si Ole Gunnar Solskjaer est limogé par les géants de la Premier League.

L’Irlandais du Nord Rodgers a reconstruit sa réputation après sa sortie de Liverpool en 2015, et pourrait devenir le premier homme à entraîner les deux côtés de l’une des rivalités les plus acharnées du football anglais.

Brendan Rodgers est lié au travail de Man United

Rodgers a été régulièrement lié à un déménagement à Old Trafford avec le patron actuel et la légende du club Solskjaer sous une pression constante sur le hotseat.

Le Norvégien a développé un talent pour atténuer la forte pression en obtenant des résultats au bon moment, mais on a de plus en plus le sentiment qu’il ne durera peut-être pas plus longtemps.

Man United a beaucoup investi dans de nouvelles recrues dans la fenêtre de transfert d’été, notamment en assurant le retour du héros du club et superstar mondiale Cristiano Ronaldo, mais cela n’a pas fait grand-chose pour améliorer les résultats après avoir perdu six de leurs 12 derniers matchs.

Les défaites consécutives à domicile contre Liverpool et Man City ont vu même les fans les plus favorables – et même d’anciens coéquipiers – ajouter enfin leurs voix à la brigade #OleOut, avec la manière de ces défaites et les performances de United se lisant presque aussi mal que le Scores 5-0 et 2-0.

Solskjaer est sur une glace mince après des défaites humiliantes contre Liverpool et Man City, mais a jusqu’à présent tenu bon

Et, selon The Sun, les chefs travaillent dans les coulisses pour sonder les remplaçants possibles s’ils manient la hache.

On prétend qu’un agent de premier plan a été embauché pour faire des approches informelles d’une liste restreinte de cibles, Rodgers devenant le meilleur candidat.

Le rapport suggère qu’Antonio Conte était l’un des principaux entraîneurs approchés, mais l’Italien n’était pas disposé à attendre que le poste de Man United soit libre, il a donc pris le poste vacant de Tottenham à la place.

La légende du Real Madrid et de la France, Zinedine Zidane, aurait également été sondé, mais il a été largement affirmé que l’entraîneur triple vainqueur de la Ligue des champions n’était pas intéressé par un passage au football anglais.

Le manager de l’Ajax, Erik ten Hag, était un autre sur la liste, mais le Néerlandais n’était apparemment pas disposé à parler avec l’agent et à toute ouverture « hypothétique » à Old Trafford.

Cependant, United a appris que l’agent était convaincu que Rodgers serait intéressé à quitter son poste à Leicester pour succéder à Solskjaer, le moment venu.

Ce serait un développement étonnant à Old Trafford, car cela ferait de Rodgers le premier manager à entraîner à la fois Man United et son grand rival Liverpool.

Rodgers a été manager de Liverpool pendant un peu plus de trois ans, où il avait un record de 83 victoires, 41 nuls et 42 défaites en 166 matchs en charge.

Cela suivrait un scénario similaire dans le Merseyside, avec l’ancien manager des Reds Rafael Benitez prenant le relais chez les voisins Everton cet été – au grand dam d’une grande partie de leurs supporters.

Sur le papier, cependant, la nomination ne serait pas un tel choc.

Rodgers a été sacré entraîneur de l’année en 2014, son équipe de Liverpool ayant perdu le titre de Premier League contre Manchester City par seulement deux points.

Et le joueur de 48 ans a reconstruit sa réputation après son départ en tant que patron de Liverpool en 2015, ce qui a marqué le début du règne de Jurgen Klopp à Anfield.

Un déménagement en Écosse avec le Celtic a suivi, Rodgers menant les géants de Glasgow à sept titres majeurs en trois ans avant de revenir en Premier League avec Leicester.

Rodgers a reçu de nombreux éloges pour son travail avec les Foxes, menant l’équipe à deux cinquièmes places en Premier League malgré une partie du budget des clubs traditionnels des « six grands ».

Et la saison dernière, il a remporté son premier trophée majeur dans le football anglais, alors que Leicester battait Chelsea pour soulever la FA Cup – suivi du Community Shield au début de ce mandat avec une victoire sur Man City à Wembley.